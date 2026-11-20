வி.எஸ் பாபு மறைவால் ரத்தான முதல்வரின் திருச்சி பயணம் - மீண்டும் எப்போது செல்கிறார்?
திருச்சி செல்லும் முதல்வர் அங்கு மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையின் புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைக்கிறார்.
Published : November 20, 2026 at 3:02 PM IST
சென்னை: அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் விஜய், இன்று திருச்சிக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ் பாபு மறைவால் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் வருகிற 24ஆம் தேதி முதலமைச்சர் திருச்சிக்கு செல்லவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், இன்று திருச்சி மாவட்டத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவிருந்தார். இதனை முன்னிட்டு மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகராட்சி சார்பில் முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தன.
இதனிடையே, நேற்று (நவம்பர் 19) கொளத்தூர் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ் பாபு உடல்நலக்குறைவால் சென்னையில் காலமானதைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சரின் திருச்சி பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், அவர் வரும் 24ஆம் தேதி மீண்டும் திருச்சிக்கு செல்ல உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதன்படி, வரும் 24ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் புறப்படும் முதலமைச்சர், காலை 10 மணிக்குத் திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தை சென்றடைய உள்ளார். அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக சுப்ரமணியபுரம், டிவிஎஸ் டோல்கேட், தலைமை தபால் நிலையம் வழியாக புத்தூர் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்துக்கு செல்கிறார். அவருக்கு வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சித் தொண்டர்கள் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
முதலமைச்சர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகள்
திருச்சி புத்தூரில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், ரூ. 110 கோடி மதிப்பீட்டில் அதிநவீன மருத்துவ வசதிகளுடன் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் சிறப்புச் சிகிச்சை பெறும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய கட்டடத்தை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்துப் பார்வையிட உள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அண்ணா விளையாட்டரங்கம் அருகே உள்ள தமிழ்நாடு ஹோட்டல் வளாகத்தில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் முதலமைச்சர் பங்கேற்கிறார். அங்கு புதிய திட்டப் பணிகளைத் தொடங்கி வைப்பதுடன், பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்க உள்ளார்.
அரசு நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக்கொண்டு, மதியம் திருச்சி விமான நிலையத்துக்குச் செல்லும் முதலமைச்சர், அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை திரும்ப உள்ளார்.