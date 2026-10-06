காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்கள் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பு
அணிவகுப்பு விழாவில் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மற்றும் படைத்தலைவர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் வரவேற்புரை நிகழ்த்துகிறார்
Published : October 6, 2026 at 8:45 AM IST
சென்னை: நாளை நடைபெற உள்ள காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்கள் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு விழாவில் பங்கேற்க உள்ள முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் பதக்கங்களை வழங்க உள்ளார்.
சென்னை வண்டலூரில் நடைபெறும் 14-வது பயிற்சி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்களின் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு விழாவில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்க உள்ளார்.
தமிழ்நாடு காவல் உயர் பயிற்சியகம் சார்பில், சென்னை வண்டலூர், ஊனமாஞ்சேரியில் நாளை (அக்டோபர் 7) மாலை 4 மணிக்கு காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்கள் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பு விழா நடைபெற உள்ளது.
இந்த விழாவில் பங்கேற்கும் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், பயிற்சி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொள்கிறார். தொடர்ந்து, சிறப்பாக செயல்பட்ட பயிற்சியாளர்களுக்கு கோப்பைகள் மற்றும் பதக்கங்களையும் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்க உள்ளார்.
இந்த அணிவகுப்பு விழாவில் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மற்றும் படைத்தலைவர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் வரவேற்புரை நிகழ்த்துகிறார். உள், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசன் விளக்கவுரை அளிக்க உள்ளார்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் (பயிற்சி) மற்றும் தமிழ்நாடு காவல் உயர் பயிற்சியக இயக்குநர் (பொறுப்பு) நன்றியுரை வழங்குகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், அரசு உயர் அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.