தமிழகத்தில் அதிவிரைவுச் சாலைகள் - அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு
தமிழ்நாட்டில் சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், விபத்துகளை குறைப்பதற்கான தனி செயல்திட்டத்தை உருவாக்கி செயல்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
Published : July 14, 2026 at 3:53 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் அதிவிரைவுச் சாலைகளை அமைக்கவும், சாலை விபத்துகளை குறைக்கவும் விரிவாக செயல் திட்டங்களை வகுக்குமாறு நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு கடந்த மே மாதம் 10-ந் தேதி பொறுப்பேற்றது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர், இந்த மாத இறுதியில் அல்லது அடுத்த மாத முதல் வாரத்தில் தொடங்க உள்ளது.
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தமிழக பட்ஜெட் தொடர்பாக, முதலமைச்சர் விஜய், ஜூலை 2 ஆம் தேதி முதல் துறை ரீதியான ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். அதில், ஒவ்வொரு துறையிலும் தற்போது நடைபெற்று வரும் திட்டங்கள், திட்டங்களில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம், தமிழக பட்ஜெட்டில் இடம் பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்து அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இந்த துறை ரீதியான ஆலோசனைக் கூட்டம், வரும் 22 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
அந்த வகையில், நெடுஞ்சாலைத் துறையின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான விரிவான ஆய்வுக் கூட்டம், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில், துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள், துறைச் செயலாளர்கள், உயரதிகாரிகள் பங்கேற்று, நெடுஞ்சாலைத் துறையின் தற்போதைய செயல்பாடுகள், நடைபெற்று வரும் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்து முதலமைச்சரிடம் விளக்கம் அளித்தனர்.
அப்போது, தமிழ்நாட்டில் இதுவரை ஏன் அதிவிரைவுச் சாலைகள் அமைக்கப்படவில்லை? என்று அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் விஜய் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு அதிகாரிகள் அளித்த விளக்கத்தை கேட்டுக் கொண்ட அவர், மாநிலத்தின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, அதிவிரைவுச் சாலைகளை அமைப்பதற்கான செயல் திட்டத்தை வகுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
மேலும், தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், விபத்துகளை குறைப்பதற்கான தனி செயல்திட்டத்தை உருவாக்கி செயல்படுத்தவும் அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
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அதே போல, நகர்ப்புற வளர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டு, மாநிலத்தின் சாலை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான நீண்டகால செயல்திட்டத்தை தயாரிக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.