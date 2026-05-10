முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் 9 அமைச்சர்கள் பதிவியேற்பு: பட்டியலை வெளியிட்ட ஆளுநர்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக ச.ஜோசப் விஜய் பதிவியேற்கும் நிலையில், அவருடன் சேர்ந்து 9 அமைச்சர்கள் பதிவியேற்கவுள்ளனர்.
Published : May 10, 2026 at 10:26 AM IST
சென்னை: சென்னை நேரு அரங்கத்தில் இன்று (மே 10) காலை 10 மணிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக ச.ஜோசப் விஜய் பதிவியேற்கிறார். அவருடன் பதிவியேற்கும் 9 அமைச்சர்களின் பட்டியலை ஆளுநர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார்.
காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன், பெரும்பான்மையை பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய், இன்று முதலமைச்சராக பதிவியேற்கிறார். அவருடன் இணைந்து, 9 அமைச்சர்கள் பதவியேற்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
இந்நிலையில், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் 9 அமைச்சர்களின் அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, கோபிசெட்டிபாளையத்தில் வெற்றி பெற்ற மூத்த அரசியல் தலைவரான செங்கோட்டையன், தி.நகர் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற என்.ஆனந்த், வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ஆதவ் அர்ஜுனா, திருப்பரங்குன்றத்தில் வெற்றி பெற்ற நிர்மல் குமார், எழுப்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ராஜ்மோகன், திருச்செங்கோடு தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோர் அமைச்சரவை பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அமைச்சர்களின் பட்டியல்
|பெயர்
|தொகுதி
|என்.ஆனந்த்
|திநகர்
|ஆதவ் அர்ஜுனா
|வில்லிவாக்கம்
|கே.ஜி.அருண்ராஜ்
|திருச்செங்கோடு
|கே.ஏ.செங்கோட்டையன்
|கோபிசெட்டிபாளையம்
|பி.வெங்கட்ராமன்
|மயிலாப்பூர்
|ஆர்.நிர்மல்குமார்
|திருப்பரங்குன்றம்
|ராஜ்மோகன்
|எழுப்பூர்
|டி.கே.பிரபு
|காரைக்குடி
|எஸ்.கீர்த்தனா
|சிவகாசி
நேற்று (மே 9) தவெக தலைவர் விஜய், ஆதரவு கட்சிகளின் மூத்த தலைவர்களுடன் ஆளுநரை சந்தித்து பெரும்பான்மை கடித்தை அளித்து அழைப்பு விடுக்க கோரினார்.
இதனையடுத்து, விஜய்யை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்தார். மேலும், வரும் 13-ம் தேதிக்குள் சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
பின்னர், அமைச்சர்களாக நியமிக்க 9 நபர்களின் பட்டியலை ஆளுநரிடம் வழங்கினார். அதனை ஏற்று ஆளுநர் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார். அமைச்சர்கள் பதிவேற்கும் நிலையில் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள துறைகள் விவரம் தெரியவரும்.