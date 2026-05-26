பயிர் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை முதல்வர் விஜய் மறுபரிசீலினை செய்ய வேண்டும்; பி.ஆர். பாண்டியன் வலியுறுத்தல்

தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக்குழுவின் தலைவர் பி.ஆர். பாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 1:28 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு உழவர்களுக்கு பயனளிக்காது, அதனை மறுபரிசீலினை செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தலைவர் பி.ஆர். பாண்டியன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி தவெக தலைவர் விஜய், சிறு - குறு விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீதம் கடன் தள்ளுபடியும், பெரு விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் கடன் தள்ளுபடியும் செய்யப்படும் என்கிற தேர்தல் வாக்குறுதியை வழங்கினார். அதே நேரத்தில், கடன் தள்ளுபடியை மத்திய அரசு தடுத்தால் எங்களால் அதை செய்ய முடியாது என திமுக கைவிரித்தது. எனவே, தவெக-வுக்கு ஆதரவாக விவசாயிகள் பலரும் வாக்களித்தனர்.

ஆகையால், புதிதாக ஆட்சி அமைத்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய், தன் தேர்தல் வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், அவர் ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றி, நிதிசுமையை காரணம்காட்டி விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்காத கடன் தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளார். இது விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

இதுமாதிரியான அறிவிப்புகள், கடன்சுமையில் இருக்கும் விவசாயிகளை காப்பாற்ற உதவாது. மாநில அரசுகள், தங்களது நிதியிலிருந்து செயல்படுத்தும் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட நலத்திட்டங்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்கள் பொருந்தாது என்பதை முதலமைச்சர் விஜய் அறிய வேண்டும். கடந்த காலங்களைப் பின்பற்றி கடன் வசூல் நடவடிக்கையை நிறுத்திட வேண்டும்.

நடப்பாண்டுக்கான புதிய கடன் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு தீவிரமாக செயல்படுத்த வேண்டும். நிதி ஆதாரங்களை பெருக்கிக் கொண்டு கடன் தள்ளுபடி நடவடிக்கையை தொடர வேண்டும். அதுவரையிலும் தற்போதைய அறிவிப்பை நிறுத்தி வைத்து, மறுபரிசீலினை செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் முன்வர வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த மூத்த விவசாயி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதேபோல், தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் சிலர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ள பயிர் கடன் தள்ளுபடி ஏமாற்றம் அளித்திருப்பதாக கருத்து தெரிவித்து உள்ளனர். தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த முன்னோடி விவசாயியான சீனிவாசன், நமது செய்தியாளரிடம் கூறியபோது, "தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளுக்கான கூட்டுறவு சங்க கடன் தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது. இது வெறும் கண் துடைப்பே தவிர விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இல்லை. விவசாயிகளுக்கு சாகுபடி செய்ய புதிய கடன்கள் பெற வாய்ப்பே இல்லை. இதனால் குருவை, சம்பா சாகுபடி பெருமளவில் பாதிக்கப்படும்.

இப்போது மிக சிறிய விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முற்றிலும் தேர்தல் வாக்குறுதிக்கும் இதற்கும் சம்பந்தமில்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. முந்தைய ஆண்டுகளில் அறிவிக்கப்பட்டதற்கும், இதற்கும் பெரும் வித்தியாசம் உள்ளது. ஆகையால் முதலமைச்சர் விஜய் இந்த தள்ளுபடி விவரங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்" என்று விவசாயி சீனிவாசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

