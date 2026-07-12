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பெரம்பூர் தொகுதி மக்களை சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்

பெரம்பூரில் உள்ள புதிய சட்டமன்றத் தொகுதி அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் அரசின் சேவைகளை எளிதில் பெறும் வகையில் இ-சேவை மையமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 8:30 PM IST

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சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதி மக்களை முதலமைச்சர் விஜய் நாளை (ஜூலை 13) நேரில் சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிய உள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதி, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டிருந்தார். அதில், பெரம்பூர் தொகுதியில் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், திருச்சி கிழக்கில் 27,416 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் அபார வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

இதையடுத்து திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த விஜய், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டார். முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு முதன்முறையாக நாளை (ஜூலை 13) பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு விஜய் செல்கிறார்.

பெரம்பூர் தொகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்றத் தொகுதி அலுவலகத்தை நாளை பிற்பகல் 3 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைக்கவுள்ளார். அத்துடன், பெரம்பூர் தொகுதி மக்களின் அடிப்படைப் பிரச்சனைகளை உடனுக்குடன் தீர்க்கும் வகையில் புதிய செயலியையும் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளார்.

அரசின் திட்டங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையிலான சுவர் ஓவியங்கள்
அரசின் திட்டங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையிலான சுவர் ஓவியங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து புதிய குடும்ப அட்டை வழங்கும் பணியையும் முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, மாநகரப் பேருந்து பணிமனையை (MTC Bus Depot) பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்கிறார். பிறகு தனது தொகுதி மக்களை நேரில் சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய், குறைகளைக் கேட்டறிந்து கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றுக் கொள்கிறார். முதலமைச்சரின் வருகையையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

புதிய சட்டமன்றத் தொகுதி அலுவலகம்

பெரம்பூரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய சட்டமன்றத் தொகுதி அலுவலகத்தில் இ-சேவை மையமும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சேவையைத் தொகுதியில் வசிக்கும் பயன்படுத்திக் கொண்டு தங்களுக்கு வேண்டிய குடும்ப அட்டை மற்றும் வருமான வரிச் சான்றிதழ், சாதி சான்றிதழ், பட்டா, வாரிசு சான்றிதழ் உள்ளிட்ட சேவைகளை எளிதில் பெறலாம்.

சட்டமன்றத் தொகுதி அலுவலக வளாகத்தில் அரசின் முக்கிய நலத்திட்டங்கள், குறிப்பாக சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படைத் திட்டம், பிறந்த குழந்தைக்கு தங்க மோதிரத் திட்டம், தாய் மாமன் சீர் வரிசைத் திட்டம் உள்ளிட்ட அரசின் சாதனைகள் குறித்த விளம்பரங்கள் சுவர்களில் ஓவியங்களாக வரைந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.

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TAGGED:

பெரம்பூர் தொகுதி
முதலமைச்சர் விஜய்
TVK GOVERNMENT
CHENNAI
PERAMBUR ASSEMBLY CONSTITUENCY

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