மழைநீர் சேகரிப்புக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி - முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்
தமிழகத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பை மக்கள் இயக்கமாகச் செயல்படுத்த அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 8:12 PM IST
சென்னை: மழைநீர் சேகரிப்புக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
மழைநீர் சேமிப்பை மக்கள் இயக்கமாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்காக, சென்னை மெரினா கடற்கரை சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலகம் வாயில் அருகே, மழைநீர் சேகரிப்புக்கான மாதிரி இல்லக் கட்டிடத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சியில், மழைநீர் சேகரிப்புக்கான இலச்சினையையும் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று வெளியிட்டார்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இந்த விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலகம் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி இல்லத்தில், மழைநீரை சாலைகளில் விடாமல் முறையாக சேமித்து நிலத்தடி நீரை எவ்வாறு பெருக்குவது என்பதை விளக்கும் மாதிரிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மாதிரி இல்லத்தின் மொட்டை மாடிகளில் விழும் மழைநீரை சேமிப்பதற்காக பிரத்யேக குழாய் கட்டமைப்புகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
அதனை தொடர்ந்து விவேகானந்தர் இல்லம் எதிரே உள்ள சாலையில், மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை காட்சிப்படுத்தும் 28 அடி உயர எல்இடி திரையையும் முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
|இதையும் படிங்க.. மழைக்காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை, செய்யக் கூடாதவை - பொதுமக்களுக்கு மின் வாரியம் அறிவுறுத்தல்
அரசாணை வெளியீடு
முன்னதாக, தமிழகத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பை மக்கள் இயக்கமாகச் செயல்படுத்த அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி வெளியிட்ட அந்த அரசாணையில், "மழைநீர் சேகரிப்பு என்பது மழைக்காலத்தில் மட்டும் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கையாக இல்லாமல், ஆண்டு முழுவதும் தொடர வேண்டிய நீர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாகவும், மக்கள் இயக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும்.
ஏற்கெனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள மழைநீர் சேகரிப்புக் கட்டமைப்புகளை முறையாகப் பராமரிப்பதுடன், அவற்றில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்கி, வண்டல் மண்ணை அகற்றி, பழுதடைந்த பகுதிகளைச் சீரமைக்க வேண்டும்.
அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், பொதுக் கட்டடங்கள், குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிகக் கட்டடங்களில் உள்ள மழைநீர் சேகரிப்புக் கட்டமைப்புகள் ஆய்வு செய்யப்படும்.
கட்டட மேற்கூரைகள், மழைநீர் செல்லும் கால்வாய்கள், வடிகட்டும் அறைகள், நீர் செறிவூட்டும் குழிகள் மற்றும் கிணறுகள் சுத்தம் செய்யப்படுவதுடன், அவற்றில் உள்ள வண்டல் மண்ணும் அகற்றப்படும். சேதமடைந்த அல்லது செயல்படாத கட்டமைப்புகள் பழுதுபார்க்கப்பட்டு மீண்டும் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரப்படும்.
அரசுத் துறைகளும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மழைநீர் சேகரிப்புக் கட்டமைப்புகள் முழுமையாகச் செயல்படும் நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
புதிய கட்டடங்களில் மட்டுமின்றி, ஏற்கெனவே மழைநீர் சேகரிப்பு வசதி இல்லாத வீடுகள், அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள், கல்வி நிறுவனங்கள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளிலும் மேற்கூரை மழைநீர் சேகரிப்பு வசதியை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கட்டட விதிமுறைகளில் இடம்பெற்றுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பான விதிகள் முறையாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
புதிய நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக குடிநீர் வழங்கல் திட்டங்களில், தொழில்நுட்ப ரீதியாகச் சாத்தியமுள்ள இடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு வசதிகள் இடம்பெற வேண்டும்.
மழைநீர் சேகரிப்பின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்து மாநிலம் முழுவதும் விழிப்புணர்வுப் பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்படும்.
மழைநீர் சேகரிப்புக் கட்டமைப்புகளை எவ்வாறு அமைப்பது, அவற்றைப் பராமரிப்பது, மழைநீரைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட விவரங்கள் பொதுமக்களுக்கு எளிமையாக விளக்கப்படும்.
தலைமைச் செயலாளர் தலைமையிலான மாநில அளவிலான குழு, மாநிலம் முழுவதும் நடைபெறும் பணிகளின் முன்னேற்றத்தை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்யும். மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையிலான மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள், மாவட்டங்களில் இப்பணிகளை ஒருங்கிணைத்துக் கண்காணிக்கும்.
நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள், ஏற்கெனவே உள்ள மழைநீர் சேகரிப்புக் கட்டமைப்புகள், புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களைப் பதிவு செய்து பராமரிக்க வேண்டும்.
மழைநீர் சேகரிப்புப் பணிகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுவோரை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விருதுகள் வழங்கவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதன்படி, சிறப்பாகச் செயல்படும் மாவட்டம், நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசு நிறுவனங்கள், குடியிருப்போர் நலச் சங்கங்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகளுக்கு விருதுகள் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்.
இந்தப் பணிகள் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் தற்போதைய நிர்வாக மற்றும் நிதி ஒதுக்கீட்டு ஏற்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த அரசாணை உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.