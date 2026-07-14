'நலம் TN' இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் விஜய்
மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட 751 மருத்துவர்கள் மற்றும் 1,393 சுகாதார ஆய்வாளர்கள் என மொத்தம் 2,144 பேருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
Published : July 14, 2026 at 1:41 PM IST
சென்னை: அனைத்து சுகாதார சேவைகளையும் மக்கள் ஒரே இணையதளத்தில் பெறும் வகையில், ‘நலம் TN’ இணையதளத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை மாநிலக் கல்லூரி அரங்கில் நடந்த விழாவில், மருத்துவத்துறையை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில், 'நலம் TN' என்ற இணையதளம் மற்றும் அதன் இலட்சினையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.
அரசு மருத்துவமனைகளின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சமூகப் பொறுப்பு நிதி மூலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், முதலமைச்சரிடம் நிதியுதவிக்கான காசோலைகளை வழங்கினர்.
தொடர்ந்து, ரூ.139.47 கோடி மதிப்பிலான புதிய மருத்துவக் கட்டடங்கள் மற்றும் நவீன மருத்துவ உபகரணங்களை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணித்ததுடன், மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட 751 மருத்துவர்கள் மற்றும் 1,393 சுகாதார ஆய்வாளர்கள் என மொத்தம் 2,144 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளையும் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்.
அப்போது, மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் மருத்துவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட டாக்டர் பிரஷாந்திக்கு, மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கி நேரில் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், பணி நியமன ஆணையை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், “இது தமிழக சுகாதாரத் துறையின் வரலாற்றில் பொன்னான நாள். பல முக்கிய பணிகளுக்கு மத்தியிலும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சுகாதாரத்துறை சார்பில் நன்றி.
உண்மையான தலைவர் என்பது அதிகார நாற்காலியில் அமர்ந்து உத்தரவு பிறப்பவர் அல்ல, மக்களின் இதயங்களில் இடம் பிடித்து, அவர்களின் துயரை உணர்ந்து செயல்படுபவர். மனிதநேயம், அன்பு மற்றும் பரிவுடன் செயல்பட்டு வரும் முதலமைச்சர் விஜயின் தலைமையில், தமிழ்நாட்டில் தற்போது நடப்பது அன்பு சாம்ராஜ்ஜியம், இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது.
மருத்துவம் என்பது அறிவியல் மட்டுமல்ல, மனிதநேயமும் சேர்ந்த சேவை. நோயாளிகளிடம் கனிவாகப் பேசுவது, அவர்களின் பாதி நோயை குணப்படுத்தும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். பணி நியமனம் பெற்ற மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்கள், அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வரும் ஏழை, எளிய மக்களின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் வகையில், சிகிச்சையுடன் அன்பும், பரிவும் கலந்த சேவையை வழங்க வேண்டும்.
மேலும், அரசு மருத்துவமனைகளின் வளர்ச்சிக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள நலம் TN என்பது லாப நோக்கமற்ற நிறுவனம். இதன்மூலம் தொழில் நிறுவனங்கள், வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் முழு வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தாங்கள் விரும்பும் அரசு மருத்துவமனைக்கே நேரடியாக நன்கொடை வழங்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
வந்தேமாதரம் பாடப்படவில்லை
சுகாதாரத் துறையின் நிகழ்ச்சி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கி, தேசிய கீதத்துடன் நிறைவு பெற்றது. நிகழ்ச்சி நிறைவடையும் போது தேசிய கீதத்திற்கு முன்பாக வந்தே மாதரம் பாடப்பட வேண்டும். ஆனால் தேசிய கீதம் மட்டுமே பாடப்பட்டு நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது. அதாவது, வந்தே மாதரம் பாடப்படாமல் தமிழக அரசின் வழக்கமான பழைய நடைமுறையே இன்றைய நிகழ்வில் பின்பற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.