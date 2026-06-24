மின் வாரியத்தில் 401 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் முதலமைச்சர் விஜய்
மக்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த அரசு பயப்படும், வேறு யாருக்கும் பயப்படாது என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசினார்.
Published : June 24, 2026 at 1:39 PM IST
சென்னை: மின்சார வாரியத்திற்கு டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் தேர்வான 401 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வழங்கினார்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கில், எரிசக்தித்துறை சார்பில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட 383 உதவிப் பொறியாளர்கள் (மின்னியல்) மற்றும் 18 உதவி கணக்கு அலுவலர்கள் என மொத்தம் 401 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கும் விழா இன்று நடைபெற்றது.
மின் வாரியத்திற்கு தேர்வானவர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி பாராட்டினார். அப்போது, மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், மின்சார வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அரசு உயரதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
முன்னதாக மேடையில் பேசிய மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “மின்வாரியத்தில் உடனடியாக செய்ய வேண்டியது காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவது தான். கடந்த ஒரு மாதங்களாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு எல்லா நிலைகளிலும், எல்லா முடிவுகளையும் சிறப்பாக எடுத்து வருகிறது.
குறிப்பாக, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் மின்சார வாரிய ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அப்போது, மின்சார வாரியத்தில் 70 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளதாகவும், அதில் முதற்கட்டமாக 15,000 காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. அடுத்த அரை மணி நேரத்திற்குள் 15,000 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான உத்தரவை முதலமைச்சர் வழங்கினார்.
கடந்த 25 ஆண்டுகளில் எந்த அளவிற்கு மின்சாரத் துறையை சீரழிக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு சீரழித்துள்ளனர். எனவே, சீரழிந்து கிடக்கும் மின் வாரியத்தை தூக்கி நிறுத்தும் நேரம் வந்து விட்டது. இப்போது விட்டுவிட்டால், இந்த துறையை தூக்கி நிறுத்தவே முடியாது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 4 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட டிரான்ஸ்பார்மர்களில் 25 சதவீதம் பழையவை. அதேபோல, தற்போது இருக்கும் துணைமின் நிலையங்களும் போதாது.
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மின் வாரியத்தில் கிட்டத்தட்ட 50% காலிப்பணியிடங்கள் இருக்கும் நிலையில், இதனை எவ்வாறு சீர்தூக்குவது என்பதை உணர்ந்து, உடனடியாக 15,000 காலிப்பணியிடங்களை இந்த ஆண்டுக்குள் நிரப்ப உத்தரவிடப்பட்டு, அது செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன் அடிப்படையில் தற்போது 401 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வழங்கியுள்ளார். பணி நியமன ஆணைகளை ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக நானே வந்து என் கரங்களால் தருவேன் என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்தார். தற்போது பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கியுள்ளார். இது தான் மாற்றத்திற்கான அரசு.
பெயரளவுக்கு மட்டுமே சொல்லும் முதல்வர் அல்ல. சொன்னது எதுவோ, அதையே செய்யக் கூடிய முதல்வர் தான் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர். மக்களுக்கு பயந்து தான் இந்த அரசு செயல்படும், வேறு யாருக்கும் இந்த அரசு பயப்படாது. மேலும், மின் வாரியத்தை சீரமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. அவற்றை உடனடியாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்போடு புது மாதிரியான மின்சாரத் துறையை மாற்றி அமைப்போம்” என பேசினார்.