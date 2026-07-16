தமிழகத்தில் பேருந்து கட்டணம் உயர்வா? அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் எடுத்த முக்கிய முடிவு
பேருந்து டிக்கெட்டுகளில் விளம்பரங்களை அச்சிடுதல், பேருந்துகளின் உள் மற்றும் வெளிப்புறங்களில் வணிக விளம்பரங்களை அனுமதித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் கூடுதல் வருவாய் ஈட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 16, 2026 at 5:23 PM IST
சென்னை: பேருந்துக் கட்டணத்தை உயர்த்தாமல், போக்குவரத்துத் துறையின் வருவாயை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தவெக-வின் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் வாரத்தில் தொடங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தின்போது அமைச்சர்கள் அல்லது அவர்களது துறைகள் தொடர்பாக ஊழல், லஞ்சம், முறைகேடு உள்ளிட்ட புகார்கள் வந்தால், அவற்றின் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இதேபோல், தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொழில் தொடங்கும் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடர்பான முன்மொழிவுகளுக்கு அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இந்த நிலையில், அரசு பேருந்துக் கட்டணத்தை உயர்த்தாமல், போக்குவரத்துத் துறையின் வருவாயை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதலமைச்சர், போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்த போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "போக்குவரத்துத் துறையில் சேவைகளை மேம்படுத்துவதில் முதலமைச்சர் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக 2 ஆயிரம் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட புதிய பேருந்துகளை விரைவாக கொள்முதல் செய்து இயக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய குளிர்சாதன பேருந்துகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்தாலும், பயணிகளின் சுமையை அதிகரிக்கும் வகையில் பேருந்துக் கட்டணத்தை உயர்த்தக் கூடாது என முதலமைச்சர் தெரிவித்தார். அதில் அவர் உறுதியாக உள்ளார்" என்றார்.
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இதையடுத்து, கட்டண உயர்வு இல்லாமல் போக்குவரத்துத் துறையின் வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான மாற்று வழிகளை போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, பேருந்து டிக்கெட்டுகளில் விளம்பரங்களை அச்சிடுதல், பேருந்துகளின் உள் மற்றும் வெளிப்புறங்களில் வணிக விளம்பரங்களை அனுமதித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் கூடுதல் வருவாய் ஈட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கைகள் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்புகள் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள மாநில பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.