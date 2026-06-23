ஸ்டாலின் நினைத்திருந்தால் உங்கள் கேரியரின் உச்சம் கழன்றிருக்கும் - முதல்வர் விஜய்க்கு சிவசங்கர் பதிலடி
எங்களுக்கு அறிவுரை கூறும் வேலையை முதலமைச்சர் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் குடும்பத்தை முதலில் பாருங்கள், அடுத்தவரை குறை சொல்வதை பிறகு பார்க்கலாம் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் சிவசங்கர் கூறினார்.
Published : June 23, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்னும் தன்னை நடிகராகவே நினைத்துக் கொண்டு செயல்படுவதுதான் வருத்தத்திற்குரிய விஷயமாக உள்ளது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது எதிர்க்கட்சிகள் பேசியதற்கு, முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பதிலுரை வழங்கினார். அப்போது, தாம் சினிமாவில் இருந்து நேரடியாக அரசியலுக்கு வந்துவிடவில்லை என்று கூறியதுடன் தனது 25 ஆண்டுகால மக்கள் சேவையை பட்டியலிட்டார்.
இந்நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்தில் பதிலுரை அளித்த முதலமைச்சர் விஜய், ஒரு முதலமைச்சர் பொறுப்பிற்கான தகுதியுடன் நடந்து கொள்ளவில்லை. நேற்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அரசின் மீது வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். முதல்வர் விஜய், தேர்தல் மோடில் இருந்து இன்னும் சிஎம் மோடுக்கு மாறாமல் இருக்கிறார். சட்டமன்றத்தை ஷூட்டிங் போல நினைக்கிறார்.
பெண்கள் மீதான வன்முறை, சிறுமிகள் மீதான பாலியல் தாக்குதல்கள் ஆகியவை குறித்து இதுவரை திமுக போராட்டங்களை முன்னெடுக்கவில்லை. ஆனால் பொதுமக்கள் போராடி வருகிறார்கள். இவை எவற்றிற்கும் அவர்கள் பதிலளிக்கவில்லை.
இந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து திசை திருப்புவதற்காக திமுக மீது தாக்குதல் நடத்துவது, குட்டிக்கதை சொல்வது என முதலமைச்சராக நடந்து கொள்ளும் நடைமுறைகளை விட்டுவிட்டு இன்னும் நடிகராகவே தன்னை நினைத்துக் கொண்டு செயல்படுகிறார் என்பது வருத்தத்திற்கு உரிய செய்தி.
நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். ஆனால் பொதுமக்களோ, விவசாயிகளோ காத்திருக்க தயாராக இல்லை. சிபிஎம் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தது. இதை திமுக தூண்டிவிட்டதா?
இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறும்போது குட்டிக்கதை சொல்வது போல இன்றும் குட்டிக்கதை சொல்கிறார் முதல்வர் விஜய். மகன் என்றால் மு.க.ஸ்டாலின் போல இருக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியிருக்கிறார். ஆனால், உங்கள் குடும்ப பிரச்சனை பற்றி அனைவருக்கும் தெரியும். எங்களுக்கு அறிவுரை கூறும் வேலையை முதலமைச்சர் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் குடும்பத்தை முதலில் பாருங்கள், அடுத்தவரை குறை சொல்வதை பிறகு பார்க்கலாம்.
சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை 6 மாத காலம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டிய பிரச்சனை அல்ல. இன்று உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் இன்றுதான் ஊசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு குழந்தை ஆளானால் அதை இன்றுதான் விசாரிக்க வேண்டும்.
உங்கள் போக்கை நீங்கள் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் உங்கள் சினிமா பாடலை போட்டு டான்ஸ் ஆடுகிறார். அவரிடம் போய் நீங்கள் அறிவுரை சொல்லுங்கள்.
நேற்று சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேசும்போது மூன்று அமைச்சர்கள் குறுக்கீடு செய்தனர். ஆனால் இன்று முதலமைச்சர் பேசும்போது குறுக்கீடு செய்ய வேண்டாம் என்று சபாநாயகர் சொல்கிறார். இன்று சிங்கிள் டேக்கில் இந்த ஷாட்டை முடிக்க வேண்டும் என நினைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவரை தவிர்ப்பதற்கான முயற்சி எடுத்தீர்கள்.
முன்னாள் அமைச்சர் மீது வழக்கு தொடுக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா? தொடர்ந்து பாருங்கள், தயாராக இருக்கின்றோம். இதை எதிர்கொள்ள திமுக தயாராக உள்ளது.
முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்த மிசா சட்டத்தை பற்றி தெரியுமா? அந்த சட்டத்தை எதிர்த்து போரிட்ட எங்கள் தலைவர் எத்தனை நாட்கள் சிறையில் இருந்தார் என்றாவது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
எல்லா அரசியலையும் ஒடுக்குமுறைகளையும் பார்த்த இயக்கம் திமுக. எங்கள் வரலாற்றை காங்கிரசிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். திமுகவின் ஆதரவு வாக்குகளில் வெற்றி பெற்றவர்களின் தோளில்தான் நீங்கள் ஆட்சி நடத்துகிறீர்கள். உங்கள் கூட்டணியில் இருக்கும் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினரே தனது வெற்றிக்கு பாடுபட்ட திமுக தலைவருக்கு நன்றி என தெரிவித்தார்.
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பார்ட்டி பண்ட் என்று கூறுகிறீர்கள். அதற்கு ஆதாரம் இருக்கின்றதா? வெள்ளை அறிக்கை போன்று ஆதாரம் இருந்தால் வெளியிடுங்கள். சட்டமன்றத்தில் பேசி ஒளிபரப்பு செய்து விட்டு ரீல்ஸ் போட்டு தங்களுக்கு வாக்களித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். ஆதாரம் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுங்கள், சந்திப்பதற்கு திமுக தயாராக இருக்கிறது.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை முடிந்ததை சைகை மூலம் காட்டினார். அதையே வி.எஸ்.பாபுவும் செய்து காட்டினார். அப்படி செய்வதால், முதல்வருக்கும், வி.எஸ்.பாபுவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்.
மற்றவர்களை கேலி செய்வதை, கிண்டல் செய்வதை உடல் மொழியில் தெரிவிப்பதை, திரைப்பட நடிகராக இருக்கும்போது பேசியதை முதலமைச்சராக செய்வது சரியல்ல.
பெண்களின் பாதுகாப்பு பற்றித்தான் பேசுங்கள் என்று முதல்வரிடம் கேட்கிறோம். ஆனால், அதுபற்றி பேசவேயில்லை. உங்கள் திரைப்படத்திற்கு கருப்பு பணத்தில் சம்பளம் வாங்கியதாக உங்கள் மீது புகார் உள்ளது. காருக்கு வரி கட்டவில்லை என்று உங்கள் மீது வழக்கு உள்ளது.
அண்டை மாநிலத்தில் திரையரங்கில் கூட்ட நெரிசலில் ரசிகை ஒருவர் உயிரிழந்ததற்காக நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது. கரூரில் 41 பேர் இறந்த இடத்தில் விஜய் இருந்திருக்கிறார். அந்த சமயத்தில் முதல்வராக இருந்த எங்கள் தலைவர் கருணையோடு நடந்து கொண்டதால்தான், நீங்கள் இப்படி எல்லாம் பேசுகிறீர்கள். அல்லு அர்ஜுன் மீது வழக்கு தொடுத்தது போல் உங்கள் மீது ஒரு வழக்கு தொடர்ந்திருந்தால் உங்கள் கேரியரின் உச்சம் கழன்றிருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.