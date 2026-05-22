பேட்டரி காரில் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு
தலைமை செயலகத்தின் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த கோட்டை அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் விஜய் பார்வையிட்டார்.
Published : May 22, 2026 at 9:12 PM IST
சென்னை: தலைமை செயலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பழமைவாய்ந்த இடங்களுக்கு பேட்டரி காரில் பயணித்து முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து, சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு காலை 10 மணியளவில் வருகை தரும் அவர், மாலை 5 மணி வரை தனது அலுவலகத்தில் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துவது, நலத்திட்டங்களை துவக்கி வைப்பது, என முழு நேர அரசு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில் இன்று (மே 22) சென்னை தலைமைச் செயலகம் அமைந்துள்ள ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்தை சுற்றி பல்வேறு பகுதிகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதன்முறையாக பேட்டரி வாகனங்கள் மூலம் கோட்டையில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள துறை சார்ந்த அலுவல் பணிகள் நடைபெறும் இடங்கள் புராதன கட்டடங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தார்.
முதலாவதாக ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள பழமை வாய்ந்த செயின்ட் மேரி தேவாலயத்திற்கு சென்று பார்வையிட்டு, தேவாலயத்தின் பாதிரியார்களை சந்தித்து பேசினார். இதனைத் தொடர்ந்து, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகைக்குச் சென்று அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் தலைமைச் செயலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் மிலிட்டரி ஒர்கிங் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று ஆய்வு செய்தார்.
அதனைத்தொடர்ந்து, தலைமைச் செயலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் மிகப் பழமை வாய்ந்த கோட்டை அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டார். சென்னையின் தொடக்கக்கால வரலாற்றை காட்சிப்படுத்தும் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள பழங்கால பொருட்கள், புகைப்படங்களை, பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் ஆவணங்கள், பழங்கால நாணயங்கள், வாள்கள் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஓவியங்கள் ஆகியவற்றை முதலமைச்சர் விஜய் பார்வையிட்டார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய்யை காண்பதற்காக அங்கு பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் வளாகம் முழுவதும் நிரம்பி இருந்தனர். அவர் பேட்டரி வாகனத்தில் செல்லும்போது ஏராளமான அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கையை அசைத்து தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.