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புழல் சிறைச்சாலையில் முதலமைச்சர் விஜய் 'திடீர்' ஆய்வு

சிறை வளாகத்தில் கைதிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மருத்துவமனையில் அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டறிந்தார்.

முதலமைச்சர் விஜய் புழல் மத்திய சிறைச்சாலையில் திடீர் ஆய்வு
முதலமைச்சர் விஜய் புழல் மத்திய சிறைச்சாலையில் திடீர் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 5:14 PM IST

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திருவள்ளூர்: சென்னையை அடுத்த புழலில் உள்ள மத்திய சிறைச்சாலையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

தண்டனை பெற்றவர்கள், விசாரணை மற்றும் காவலில் இருப்பவர்கள் மற்றும் பெண்கள் என மூன்று வளாகங்களாக இந்த சிறைச்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், இங்கு சுமார் 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறைவாசிகள் உள்ளனர்.

இந்த சூழலில், புழல் சிறைச் சாலையில் தண்டனை சிறைவாசிகள் பிரிவில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டு, அங்குள்ளவர்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். அப்போது சிறைத் துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் சிறை வளாகத்தில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகள் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் எடுத்துரைத்தனர்.

தொடர்ந்து சிறை வளாகத்தில் உள்ள அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மருத்துவமனையில் அளிக்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டறிந்தார். சுமார் 1 மணி நேர ஆய்வுக்கு பின்னர் அவர் மீண்டும் சென்னை திரும்பினார். அவ்வாறு, திரும்பும் வழியில் அங்கிருந்த புழல் காவல் நிலையத்திலும் முதலமைச்சர் விஜய் திடீர் ஆய்வில் ஈடுபட்டார்.

காவல் நிலையத்திற்குள் நேராகச் சென்ற அவர், காவல் ஆய்வாளர் வசந்த் ராஜாவை அவரது இருக்கையில் அமர வைத்து விட்டு, பின்னர் பார்வையாளர்கள் அமரும் இருக்கையில் அமர்ந்து காவல் நிலையத்தில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

புகார்தாரர்கள் அளிக்கும் புகார்களை பெற்ற பின்னர் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எடுக்கப்படும்? என்ற விவரங்களை காவல் ஆய்வாளரிடம் முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து, புகார்களுக்கு காலதாமதம் இன்றி உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் அறிவுரை வழங்கினார்.

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இதையடுத்து, காவல் நிலையத்தில் உள்ள கணினி அறை, கைதிகளின் அறைகளை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், பார்வையாளர்களுக்கு இருக்கைகள், கழிப்பறை, குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்றும் கேட்டறிந்தார்.

இதனிடையே சிறைச்சாலை வாயில் மற்றும் காவல் நிலைய வாயிலில் முதலமைச்சர் விஜயை பார்ப்பதற்காக ஏராளமானோர் திரண்டு நின்று உற்சாக குரல் எழுப்பி ஆரவாரம் செய்தனர். முன்னதாக முதலமைச்சர் விஜய் செங்குன்றம் அருகே வடகரையில் அமைந்துள்ள சமூக நல விடுதியில் ஆய்வு மேற்கொள்வதாக கூறி காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். ஆனால் ரத்து செய்யப்பட்டதால் முதலமைச்சரை காண்பதற்காக அங்கே ஆர்வமாக காத்திருந்த பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

TAGGED:

PUZHAL PRISON
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CM VIJAY INSPECTS PUZHAL PRISON
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