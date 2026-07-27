கோயம்பேட்டில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு - மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் அவரை காண காத்திருந்த மக்கள்
முதலமைச்சர் ஆய்வின்போது திடீரென மழை பொழிந்தது. மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் வழிநெடுக முதலமைச்சர் விஜய்யை காண காத்திருந்தனர்.
Published : July 27, 2026 at 10:17 PM IST
சென்னை: கோயம்பேட்டில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சென்னையில் அவ்வப்போது கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை இன்று (ஜூலை 27) அவர் ஆய்வு செய்தார்.
சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள மூன்றாம் நிலை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. நாள் ஒன்றுக்கு 45 எம்எல்டி சுத்திகரிப்புத் திறன் கொண்டது தான் இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை.
இங்கு சென்னை மாநகராட்சியின் நீர் தேவைகளைச் சமாளிக்கும் வகையில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விரிவாக்க பணிகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய் இன்றைய ஆய்வின்போது துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அண்மையில், சென்னை மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நாள் ஒன்றுக்கு 110 முதல் 150 மில்லியன் லிட்டர் உற்பத்தி திறன் கொண்ட கடல்நீரை குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் செயல்பாடுகளையும் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு செய்திருந்தார். இதேபோல், பேரூரில் உள்ள 5,714 கோடி மதிப்பீட்டில் நாள் ஒன்றுக்கு 400 மில்லியன் லிட்டர் உற்பத்தி திறன் கொண்ட கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் கட்டுமான பணிகளையும் அவர் மேற்பார்வை செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி.ராஜா சமூக நீதி மாணவர்கள் விடுதியில் முன்அறிவிப்பு இன்றி திடீர் ஆய்வை செய்தார். ஆய்வின்போது மாணவர்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்து, அவற்றை உடனடியாக நிவர்த்தி செய்யவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இதுதவிர, சென்னை சேத்துப்பட்டில் உள்ள பயோ-சிஎன்ஜி தயாரிப்பு ஆலையையும் கடந்த வாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு செய்திருந்தார்.
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இந்த நிலையில் தான் இன்று கோயம்பேட்டில் செயல்பட்டு வரும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையில் அவர் ஆய்வு நடத்தியுள்ளார். ஒரு மணி நேரம் ஆய்வு நடைபெற்ற நிலையில், அதன் பின் முதலமைச்சர் விஜய் அவரது இல்லத்துக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.
முதலமைச்சரின் ஆய்வின்போது திடீரென மழை பொழிந்தது. மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் சிலர் வழிநெடுக முதலமைச்சர் விஜய்யை காண காத்திருந்தனர்.