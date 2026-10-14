வெள்ளத்தடுப்பு முன்னேற்பாட்டு பணிகள்; முதவ்வர் விஜய் நேரில் ஆய்வு
வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் இயந்திரங்களைத் தயார் நிலையில் வைக்கவும் அதிகாரிகளிடம் முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.
Published : October 14, 2026 at 9:12 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஒக்கியம் மடுவு வடிகாலை நேரில் பார்வையிட்டு, வெள்ளத்தடுப்பு முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
தென் சென்னையின் உயிர்நாடி வடிகாலாக ஒக்கியம் மடுவு விளங்குகிறது. தென் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகளின் உபரி நீர் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் சேர்ந்து, ஒக்கியம் மடுவு, தெற்கு பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் மற்றும் முட்டுக்காடு முகத்துவாரம் வழியாக மட்டுமே கடலை சென்றடைகிறது.
2023 டிசம்பரில் மிக் ஜாம் புயலின்போது இந்த நீர்வழி அடைபட்டதால் வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை, மேடவாக்கம், பெருங்குடி, துரைப்பாக்கம், சோழிங்கநல்லூர் பகுதி மக்கள் பல நாட்கள் தண்ணீர் தேக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
இதற்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணும் வகையில், நீர்வளத் துறை ஒக்கியம் மடுவுவைத் தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி அகலப்படுத்தியுள்ளதுடன், கண்ணகி நகர் போன்ற குடியிருப்புப் பகுதிகளைப் பாதுகாக்க வெள்ளத் தடுப்புச் சுவர் அமைத்து, கரைகளையும் பலப்படுத்தியுள்ளது.
நீண்ட காலமாக வெள்ள ஓட்டத்திற்குத் தடையாக இருந்த, 70 மீட்டருக்கும் குறைவான நீர்வழி கொண்ட காரப்பாக்கம் பாலம், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தால் 120 மீட்டர் நீர்வழியுடன் கூடிய அகலமான உயர்மட்டப் பாலமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் வெள்ள நீர் தடையின்றிக் கடலுக்கு செல்ல வழி ஏற்படும்.
பருவமழை முன்னேற்பாடாக ஒக்கியம் மடுவு, வேளச்சேரி, நாராயணபுரம், ஆதம்பாக்கம், கோவிலம்பாக்கம் ஏரிகள், சதுப்பு நிலத்தைச் சுற்றியுள்ள வடிகால்கள் மற்றும் அடையாறு முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரையிலான தெற்கு பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் முழுவதும் ஆகாயத் தாமரை, களைச் செடிகள் மிதவை இயந்திரங்கள் மற்றும் கனரக இயந்திரங்கள் மூலம் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
தாம்பரம், பல்லாவரம் பகுதிகளில் உள்ள உபரி நீர் கால்வாய்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, வெள்ள ஒழுங்கிகளின் மதகு கதவுகளும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வெள்ளநீர் விரைவாகக் கடலில் கலக்கும் வகையில் முட்டுக்காடு முகத்துவாரம் மாதந்தோறும் திறந்த நிலையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
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இந்த நிலையில், இந்த பகுதியை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்வின்போது, அனைத்துப் பணிகளையும் பருவமழை தீவிரமடைவதற்கு முன் விரைந்து முடிக்கவும், பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய இடங்களில் இயந்திரங்களைத் தயார் நிலையில் வைக்கவும் அதிகாரிகளிடம் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
இந்த ஆய்வின்போது, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் ஆனந்த், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.