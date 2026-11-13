பெரம்பூரில் வெற்றி நூலகத்தை திறந்து வைத்தார் முதல்வர் விஜய்!
முதலமைச்சர் வருகையை ஒட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் சென்று ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
Published : November 13, 2026 at 7:51 PM IST
சென்னை: பெரம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வெற்றி நூலகத்தை முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, இன்று சென்னை கொளத்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட பெரம்பூர் மடுமாகரில் உள்ள சென்னை மாகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு கேக் வழங்கும் திட்டத்தை துவக்கி வைத்து குழந்தைகள் தின விழாவை தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டாடினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், தனது சட்டமன்ற தொகுதியான பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்றார். பெரம்பூரில் உள்ள தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்களை முதலமைச்சர் நேரில் சந்தித்து அவர்களது குறைகளை கேட்டறிந்து பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார்.
அப்போது முதலமைச்சர் விஜயை பார்ப்பதற்காக கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு பாரம்பரிய மேனுவல் (Manual) தட்டச்சு இயந்திரங்களுக்குப் பதிலாக, தட்டச்சுத் தேர்வுகள் மற்றும் நடைமுறைகளை முழுமையாகக் கணினி வழிமுறைக்கு மாற்றுவது குறித்து போடப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து தட்டச்சு பயிற்சி மையங்கள் நடத்துபவர்கள் மனு அளிக்க வருகை புரிந்தனர்.
அதைப்போல கொடுங்கையூர் பாலாஜி நகர் பகுதியில் வீடு அபகரிக்கப்பட்டதாகவும் அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்து மனு அளிக்க வந்தனர்.
மேலும் குடிசை மாற்று வாரியத்தில் வீடு வழங்க வேண்டும், முதியோர் பென்ஷன் கிடைக்கவில்லை, வேலை கிடைக்க உதவ வேண்டும், மருத்துவ தேவைக்கு உதவ வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கை மனுக்களை பொதுமக்கள் முதல்வரிடம் வழங்கினர்.
அதன் பின்னர் பெரம்பூர் சட்டமன்ற அலுவலகம் வந்த முதலமைச்சர் விஜய் இங்கு அமைக்கப்பட்டு இருந்த வெற்றி நூலகத்தை திறந்து வைத்தார். தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தால் இந்த நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் அப்பகுதி மக்களுக்கு வருமான வரி, சாதி சான்றிதழ் உள்ளிட்ட சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
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இதேபோன்று கடந்த மாதம் அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி மாதவரம் பால் பண்ணையில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற முதல்வர் விஜய் அதனை முடித்துக் கொண்டு பெரம்பூரில் உள்ள தனது சட்டமன்ற அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்து மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார். அந்த வகையில் இம்மாதமும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் வந்துள்ள முதல்வர் பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார்.
அந்த வகையில் மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து பொதுமக்களை முதலமைச்சர் விஜய் சந்தித்து வருகிறார். முதலமைச்சர் வருகையை ஒட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.