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300 அரசு பேருந்துகள் சேவையை தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய் - பெரம்பூர் பேருந்தில் பயணம் செய்து ஆய்வு

பேருந்தில் ஏறியவுடன் பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், சரியான சில்லறை கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி பயணித்தார்.

அரசு பேருந்தில் பயணித்த முதலமைச்சர் விஜய்
அரசு பேருந்தில் பயணித்த முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 25, 2026 at 11:39 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் 300 புதிய பேருந்துகளின் சேவையை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார். அதோடு, திடீரென தனது தொகுதியான பெரம்பூருக்கு செல்லும் பேருந்தில் ஏறி பயணம் மேற்கொண்டார்.

127.21 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 164 டீசல் பேருந்துகள் மற்றும் 136 சிஎன்சி பேருந்துகளின் சேவையை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். தொடங்கி வைத்தது மட்டுமல்லாமல் அண்ணா சதுக்கத்தில் இருந்து பெரம்பூர் வரை செல்லக் கூடிய 29 A பேருந்தில் ஏறி அவர் பயணம் மேற்கொண்டார்.

பேருந்தில் ஏறியவுடன் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அவர், சரியான சில்லறை கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினார். மேலும் நடத்துநரை அருகில் உட்கார வைத்து அவரிடம் சிரித்தவாறு பேசிக் கொண்டே சென்றார். மேலும், தான் பேருந்தில் பயணம் செய்வதை தனது செல்போனில் வீடியோவாகவும் அவர் எடுத்து மகிழ்ந்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காமராஜர் சாலை வழியாக கலங்கரை விளக்கம் வரை சென்று, மீண்டும் அந்த பேருந்திலேயே தலைமை செயலகம் வந்தடைந்தார்.

ஏற்கனவே சுகாதரத் துறை வாகனங்களை தொடங்கி வைத்த போது விஜய் அதனை இயக்கிப் பார்த்தார். அதே போல் ‘சிங்கப்பெண்’ திட்டத்தின் ரோந்து வாகன சேவையை தொடங்கி வைத்த போதும் அந்த வாகனங்களை முதல்வர் விஜய் இயக்கி பார்த்தார். இன்றைய தினம் 300 புதிய அரசு பேருந்துகள் தேவை தொடங்கி வைத்து அதில் ஒரு பேருந்தில் பயணம் மேற்கொண்டார்.

முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் மற்றும் அரசுத் துறை அதிகாரிகள் உடன் சென்றனர்.

விஜய் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பெரம்பூர் தொகுதிக்கு செல்லும் பேருந்தில் அவர் பயணம் மேற்கொண்டது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

அரசு பேருந்து சேவை
300 அரசு பேருந்துகள்
முதலமைச்சர் விஜய்
CM VIJAY
CM VIJAY INAUGURATED GOVT BUSES

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