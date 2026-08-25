250 புதிய பேருந்துகளின் சேவையை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் விஜய்
234 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 130 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சார பேருந்துகளின் சேவை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
Published : August 25, 2026 at 2:51 PM IST
சென்னை: ரூ. 290.08 கோடி செலவிலான 250 புதிய பேருந்துகளின் சேவையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஆகஸ்ட் 25) கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில் 290 கோடியே 8 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 250 புதிய பேருந்துகளின் சேவையைப் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னையில் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் வகையில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில், 697 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 625 தாழ்தள மின்சாரப் பேருந்துகள் ஐந்து பணிமனைகள் மூலம் தற்போது இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து, 1,337 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 750 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகள் 7 பணிமனைகள் மூலம் இயக்க போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் திட்டமிடப்பட்டது.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (25.8.2026) தலைமைச் செயலகத்தில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சார்பில் 290 கோடியே 8 இலட்சம் ரூபாய் செலவில் 250 புதிய பேருந்துகளின் சேவையைப் பொதுமக்களின்… pic.twitter.com/12EseSp78q— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 25, 2026
அதன் முதற்கட்டமாக முதலமைச்சர் விஜய் 234 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 130 புதிய தாழ்தள குளிர்சாதன மின்சாரப் பேருந்துகளின் சேவை இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் 756 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 1,614 புதிய பேருந்துகள் இயக்கிடத் திட்டமிடப்பட்டு, 6 தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் சார்பில் முதற்கட்டமாக 55 கோடியே 58 லட்சம் ரூபாய் செலவில் 120 புதிய பேருந்துகளின் சேவையையும் முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.
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இந்த நிகழ்ச்சியில், போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், போக்குவரத்துத் துறை செயலாளர் இல.நிர்மல்ராஜ், சென்னை மாநகர் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் த.மோகன் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.