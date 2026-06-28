சென்னை பாலவாக்கத்தில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய்
தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வரும் முகாமில் 5 வயதிற்குட்பட்ட 52.91 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : June 28, 2026 at 11:14 AM IST
சென்னை: 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் சிறப்பு முகாமை, சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று காலை 9:30 மணிளவில் தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சார்பில் தேசிய போலியோ சொட்டு மருந்து சிறப்பு முகாம் இன்று (ஜூன் 28) நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சிறப்பு முகாமை பாலவாக்கத்தில் உள்ள அரசு ஆதிதிராவிடர் நல உயர்நிலைப் பள்ளியில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கினார். மேலும், போலியோ சொட்டு மருந்து எடுத்துக் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு பொம்மைகளையும் அவர் பரிசாக வழங்கினார்.
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், அங்கன்வாடி மையங்கள், பள்ளிகள், முக்கிய பொது இடங்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 43,051 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து இன்று வழங்கப்படுகிறது.
போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் விஜய்#cmvijay | #tvkgovenment | #poliosottumarundhumugam | #polioforbaby | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/gFaADUDlL9— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 28, 2026
இந்த முகாமின் மூலம் 0 முதல் 5 வயதிற்குட்பட்ட 52.91 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேசிய தடுப்பூசி அட்டவணையின்படி ஏற்கனவே போலியோ சொட்டு மருந்து பெற்றிருந்தாலும், முகாம் நாளில் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் மீண்டும் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட வேண்டும் என மருத்துவத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
முக்கிய பேருந்து நிலையங்கள், இரயில் நிலையங்கள், சுங்கச் சாவடிகள், சோதனைச் சாவடிகள் மற்றும் விமான நிலையங்களில் தற்காலிக மையங்கள் (Transit Booths) அமைக்கப்பட்டு, பயணத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படுகிறது.
போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் மையங்கள் காலை 7.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று அனைத்து மையங்களிலும், ஜூன் 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் தற்காலிக மையங்களிலும் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும். பிற மாநிலங்களிலிருந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கும் இம்முகாமின் மூலம் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும்.
மேலும், தொலைதூர மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கும் குழந்தைகளுக்கு நடமாடும் மருத்துவக் குழுக்கள் மூலம் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளில் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சுகாதாரப் பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
5 வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தவறாமல் போலியோ சொட்டு மருந்து போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என பெற்றோர்கள் மத்தியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது எனப்து குறிப்பிடத்தக்கது.