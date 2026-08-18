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இருக்கண்குடி மாரியம்மன் கோயிலின் புதிய கட்டங்களை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் விஜய்

இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் பணியாற்றவுள்ள 80 நபர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்.

பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய்
பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய் (@TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 3:45 PM IST

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சென்னை: விருதுநகர் மாவட்டம் இருக்கண்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்களை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று (ஆகஸ்ட் 18) திறந்து வைத்தார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற இருக்கண்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் பக்தர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று 23 கோடியே 67 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிய கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ஒரு முடிகாணிக்கை மண்டபம், 125 நபர்கள் ஒரே நேரத்தில் அமர்ந்து உணவருந்தும் வகையிலான அன்னதானக் கூடம், 25 நபர்கள் அமர்ந்து உணவருந்தும் வகையிலான 24 விருந்து மண்டபங்கள் மற்றும் 235 பூஜை பொருட்கள் விற்பனை நிலையங்கள் ஆகியவற்றைப் பக்தர்களின் பயன்பாட்டிற்கு சென்னை தலைமை செயலகத்தில் வைத்து காணொலி காட்சி மூலம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று திறந்து வைத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள சமய நிறுவனங்களை நிர்வகித்தல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல், சொத்துகளைப் பாதுகாத்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொண்டுவரும் அலுவலர் மற்றும் பணியாளர் பணியிடங்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் காலிப்பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட 36 உதவிப் பொறியாளர்கள் (கட்டுமானம்), 38 உதவி ஸ்தபதிகள், 6 செயல் அலுவலர்கள் (நிலை-1 மற்றும் நிலை-3) என மொத்தம் 80 நபர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் பணிநியமன ஆணைகளை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வைத்து இன்று வழங்கினார்.

அதாவது, இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்காக முதன்முறையாக தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் உதவிப் பொறியாளர் (கட்டுமானம்) மற்றும் உதவி ஸ்தபதி பணியிடங்களுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டு தற்போது 80 பேர் பணிநியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்நிகழ்ச்சியில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் மு. சாய்குமார், வணிகவரி, பதிவுத்துறை மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை செயலாளர் ஜெ. குமரகுருபரன், இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் டாக்டர் டி.ஜி. வினய், கூடுதல் ஆணையர்கள் முனைவர் துரை ரவிச்சந்திரன் மற்றும் பொ. ஜெயராமன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

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