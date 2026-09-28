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மதுரையில் முதல்வர் விஜய் - புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்தார்

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள குமரப்பா குடில், திறந்தவெளி அரங்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளும் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 4:44 PM IST

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மதுரை: ரூ.10.25 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இன்று நடைபெற்ற 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை' தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று திறந்து வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர், மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்திற்குச் சென்று, புனரமைக்கப்பட்ட அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.

சுமார் ரூ.10.25 கோடி மதிப்பீட்டில் அருங்காட்சியகம் நவீன முறையில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுதந்திரப் போராட்ட வரலாறு, மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாறு, காந்தியின் தமிழகப் பயணம் உள்ளிட்ட தகவல்களை நவீன டிஜிட்டல் மற்றும் தொடுதிரை தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் புதிய காட்சியமைப்புகளும் இங்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

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மேலும், காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள குமரப்பா குடில், திறந்தவெளி அரங்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளும் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட புனரமைப்புப் பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று பொதுமக்களின் பார்வைக்கு இதனை திறந்து வைத்தார்.

TAGGED:

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்
CM VIJAY
MADURAI
முதல்வர் விஜய்
MADURAI GANDHI MUSEUM

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