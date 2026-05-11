அண்ணா பாணியில் முதலமைச்சர் விஜய் - வைகோ பெருமிதம்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் பண்பாடு தன்னை வியக்க வைத்துள்ளதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

வைகோவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 11, 2026 at 5:55 PM IST

சென்னை: அண்ணா முதலமைச்சரானதும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களைச் சந்தித்ததுப் போன்று தற்போது முதலமைச்சர் விஜய்யும் சந்தித்துள்ளார் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுள்ள விஜய், இன்று (மே 11) காலை 09.30 மணிக்கு கூடிய 17-வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து பெரம்பூர் தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக அவர் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து அமைச்சர்கள், உறுப்பினர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

இதையடுத்து, சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்த முதலமைச்சர் விஜய், பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்துப் பெற்றார். பின்னர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் கலந்துரையாடினார். அதன் தொடர்ச்சியாக, வைகோவின் இல்லத்திற்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்யை, வீட்டு வாசலில் நின்று மதிமுகவின் தலைமை நிலைய செயலாளர் துரை வைகோ எம்.பி., வரவேற்று வீட்டிற்குள் அழைத்துச் சென்றார்.

தொடர்ந்து வைகோவுக்கு பூங்கொத்து வழங்கியும், பொன்னாடை அணிவித்தும் வாழ்த்துப் பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். அப்போது வைகோ வீட்டில் இருந்த பெண் ஒருவர், முதலமைச்சர் விஜய்யைப் பார்த்த மகிழ்ச்சியில், விஜய்யின் முகத்தைச் சுற்றித் திருஷ்டி கழித்தார். பதிலுக்கு முதலமைச்சரும் அந்த பெண்ணை நோக்கி அதையே செய்தார்.

குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் மதிமுக நிர்வாகிகளை வைகோ, முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். பின்னர், முதலமைச்சர் விஜய்யின் கையைப் பிடித்துக் கொண்டு வீட்டில் இருந்து உற்சாகமாக வெளியே வந்த வைகோ, வெளியில் இருந்த மதிமுக, தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் சிறிது நேரம் கையசைத்தார். பின்னர் முதலமைச்சர் கார் வரைச் சென்று வழியனுப்பி வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, "அண்ணா வெற்றி பெற்றவுடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களைச் சந்தித்ததைப் போல விஜய்யும் செய்திருக்கிறார். முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அறிவுரை அல்ல, வாழ்த்துக் கூறினேன். விஜய்யின் பண்பாடு என்னை வியக்க வைத்தது; உங்களின் பேச்சுக்கு ரசிகர் நான் என்று கூறினேன்; அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் முதலிடம் பெற வேண்டும்; அதை உறுதிச் செய்ய வேண்டும் " எனத் தெரிவித்துள்ளேன்.

வைகோவைத் தொடர்ந்து பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோரையும் முதலமைச்சர் விஜய் சந்தித்துப் பேசினார். அனைத்து கட்சிகளின் தலைவர்களையும் முதலமைச்சர் விஜய் சந்தித்திருப்பதை அரசியல் பண்பாட்டின் தொடக்கம் எனக் குறிப்பிட்டு திருமாவளவன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

