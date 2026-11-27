காவிரி விவகாரம் குறித்து முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை
தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் இணைவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 7:19 PM IST
சென்னை: டெல்டா மாவட்டங்களில் போதிய மழையின்றி பயிர்கள் வாடி வரும் நிலையில், காவிரி விவகாரம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் டெல்டா மாவட்டங்களின் வேளாண் பாதிப்புகள் மற்றும் நீர் மேலாண்மை தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. குறிப்பாக, டெல்டா பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாததால் பயிர்கள் வாடி வரும் நிலையில், விவசாயிகளின் பாதிப்புகள் குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
மேலும், விவசாயப் பயிர்களைக் காப்பாற்ற காவிரி நீரின் தேவை, நீர் இருப்பு மற்றும் நீர் விநியோகம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டன. அதேபோல், வறட்சியால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய தீவனத் தட்டுப்பாட்டைத் தவிர்க்கவும், கால்நடைத் தீவன இருப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
22 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட குறைவான மழை பதிவு
2026 ஜூன் முதல் நவம்பர் 25 வரையிலான காலகட்டத்தில் மாநிலத்தில் இயல்பைவிட 20 சதவீதம் குறைவாக மழை பெய்திருந்தாலும், 22 மாவட்டங்களில் மட்டுமே இயல்பைவிடக் குறைவான மழை பதிவாகியுள்ளது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது வேளான்மைப் பயிர்களின் சாகுபடிப் பரப்பு 18.4 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
மேலும், மழைப்பொழிவு குறைவால் சில மாவட்டங்களில் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. மேலும், தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் இணைவதை உறுதிசெய்ய மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பு முகாம்கள் மற்றும் தீவிர விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் வேளாண் துறை அலுவலர்கள் இதை நாள்தோறும் கண்காணிக்க இக்கூட்டத்தில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மழைப்பொழிவு குறைவாகப் பதிவான மாவட்டங்களுக்கு அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு நேரில் சென்று, பயிர் பாதிப்புகள், விவசாயிகளின் தேவைகள் மற்றும் உள்ளூர் குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளை ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டக் கண்காணிப்பு அலுவலர்களும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களை நேரில் மதிப்பீடு செய்து பரிந்துரைகளுடன் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும். பருவமழை பாதிப்புகள், பயிர்ச்சேதங்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் தேவைகளை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தொடர்ந்து உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து, உடனடி உதவிகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அரசு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்
மழைப்பொழிவு குறைவாகப் பதிவான மாவட்டங்களுக்கு அமைச்சர் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு நேரில் சென்று, பயிர் பாதிப்புகள், விவசாயிகளின் தேவைகள் மற்றும் உள்ளூர் குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியத் தேவைகளை ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மாவட்டக் கண்காணிப்பு அலுவலர்களும், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களை நேரில் மதிப்பீடு செய்து பரிந்துரைகளுடன் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும்.
தொடர்ந்து, பிப்ரவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில் தீவனப் பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்களில் போதுமான தீவன இருப்பை உறுதிசெய்ய சிறப்புத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தீவன உற்பத்தி மேம்பாடு மற்றும் கால்நடைத் தீவன மானியத்திற்காக மாநிலப் பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து 13.26 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், மழைப்பொழிவு அதிகமாக ஏற்படும் இப்பகுதிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதுடன் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். பயிர் காப்பீட்டின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது தொடர்பாக மாநிலம் முழுவதும் கோடைக்கால குடிநீர் மற்றும் தீவன தேவைகளை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றில் அரசு முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மேலும், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் நிலைமையை தொடர்ந்து கண்காணித்து தொடர்புடைய துறைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் தங்களது ம் ஆவட்டங்களின் நிலவரம் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசுக்கு அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் எனவும் கூட்டத்தில் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.