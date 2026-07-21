ETV Bharat / state

அரசு காலிப் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நிரப்புவது குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை

பட்ஜெட்டுக்கு முன் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை குறித்தும், அரசு காலிப் பணியிடங்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் வருகைப்பதிவு பற்றியும் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை
முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை ((ETV Bharat Tamil Nadu))
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 6:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் மூலம் அரசு துறைகளில் உள்ள அனைத்து காலிப் பணியிடங்களையும் நிரப்புவது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி நடைபெறும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஜூலை இரண்டாம் தேதி முதல் துறை ரீதியான ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நாளை வரை இந்த துறை ரீதியான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது,

அந்த வகையில், இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் மனித வள மேலாண்மை துறை சார்ந்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தல் மனித வள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் சரத்குமார் மற்றும் அத்துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

மனிதவள மேலாண்மை துறையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் ஆலோசனை செய்தாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் அரசு பணியில் உள்ள அனைத்து காலியிடங்களை நிரப்புவது குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதையும் படிங்க: மேகதாது அணை விவகாரத்திற்கு எதிராக அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றிணைய வேண்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ் அழைப்பு

தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலையை பொறுத்து அரசு காலி பணியிடங்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் டி.என்.பி.எஸ்.சி மூலம் நிரப்பப்படுவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. யுபிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு மாணவர்களை தயார் செய்யும் விதத்தில் அவர்களுக்கான பயிற்சி வழங்குவதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது குறித்தும் இன்றைய கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அரசு ஊழியர்களுக்கான பயோமெட்ரிக் வருகைப் பதிவை விரிவுப்படுத்துவது குறித்தும் இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. பட்ஜெட் கூட்டத்துக்கு முன்பாக முதலமைச்சர் விஜய் துறைரீதியான ஆய்வுகளை விரைவாக நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CM VIJAY
TAMILNADU BUDGET
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு
CM VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.