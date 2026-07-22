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சென்னை மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கத் திட்டம் குறித்து அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை

மத்திய அரசுடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களுக்கான நிதியை பெற மேற்கொள்ளவேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 5:05 PM IST

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சென்னை: மாநில அரசின் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவது மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் இன்று (ஜூலை 22) ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழகத்தின் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதான தேர்தல் அறிக்கையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம், மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2500 உரிமைத்தொகை, பட்டதாரிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்தது.

இதையடுத்து நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் ச. ஜோசப் விஜய் கடந்த மே 10ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சராக ஆட்சி அமைத்தார்.

இந்த பதவியேற்பு விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், தமிழகத்தின் நிதி நிலைமைகளை ஆய்வு செய்து, தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிச்சயமாக நிறைவேற்றித் தருவேன் என்று உறுதியளித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பின், தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மாநில அரசின் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் ஆகியவை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் கடந்த ஜூலை 2-ம் தேதி முதல் துறைரீதியான ஆய்வுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அந்த வகையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் திட்டம் மற்றும் செயலாக்கம் துறையின் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (ஜூலை 22) நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

இந்த கூட்டத்தில், அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்துவது, துறைவாரியான பணிகளின் முன்னேற்றம், நிதி ஒதுக்கீடுகளின் பயன்பாடு போன்றவை குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், திட்டங்கள் காலதாமதமின்றி மக்களைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு துறைசார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

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இதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் முக்கிய உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களின் தற்போதைய நிலை மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, சென்னை மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கத் திட்டம், கோவை மற்றும் மதுரையில் புதிய மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்தும் பணிகளின் நிலை குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மத்திய அரசுடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களுக்கு தேவையான நிதியை உரிய காலத்தில் பெற மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள், மாநில அரசின் ஒருங்கிணைப்புடன் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் முன்னேற்றம் குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

தொடர்ந்து இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தும்போது எதிர்கொள்ளப்படும் சவால்கள், அவற்றை சமாளிப்பதற்கான தீர்வுகள் மற்றும் திட்டப் பணிகளை காலக்கெடுவிற்குள் நிறைவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் விஜய் விரிவாக கேட்டறிந்தார்.

அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, திட்டங்களை விரைவாக நிறைவேற்றி மக்களுக்கு அதன் பலன்கள் உடனடியாக கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

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