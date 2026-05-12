ரஜினிகாந்திற்கு நன்றி தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் அரசியல் தலைவர்களை தொடர்ந்து 2வது நாளாக சந்தித்து வருகிறார்.
Published : May 12, 2026 at 7:57 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. அதனையடுத்து, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகியவர்களின் ஆதரவை தொடர்ந்து, கடந்த 10-ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.
தமிழ்நாடு அரசியலில் வரலாற்று நிகழ்வாக இருப்பெரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு பின்னர், தவெக ஆட்சியை கைப்பற்றியது. இதனைத்தொடர்ந்து, பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் உட்பட திரை நட்சத்திரங்கள், சங்கங்கள், சர்வதேச தலைவர்கள் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
சூப்பர் ஸ்டார் திரு. @rajinikanth அவர்களின் அன்பான வாழ்த்துகளுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. https://t.co/cBMBJldHoU— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 12, 2026
அந்த வகையில், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான மே 4-ம் தேதியே நடிகர் ரஜினிகாந்த், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரின் கட்சியினருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டார்.
இதற்கு இன்று (மே 12), முதலமைச்சர் விஜய் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அவரின் பதிவில் “சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களின் அன்பான வாழ்த்துகளுக்கு மனமார்ந்த நன்றி” என பதிவிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே சென்னை விமான நிலையத்தில் ரஜினிகாந்திடம் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, அவர் சிரித்துக்கொண்டு பதிலளிக்காமல் சென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தலைவர்களை சந்தித்து வரும் முதலமைச்சர்
முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற விஜய், மூத்த அரசியல் தலைவர்களை 2வது நாளாக நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்று, நன்றி தெரிவித்து வருகிறார். திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவரும், முன்னாள் துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, பாமக தலைவர் அன்புமணி, நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியவர்களை நேற்று சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
இன்று இரண்டாவது நாளாக காங்கிரஸ் கட்சியின் சத்தியமூர்த்தி பவன் சென்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், மூத்த நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உள்ளிட்டவர்களை சந்தித்து பேசினார். தொடர்ந்து, ஐயூஎம்எல் அலுவலகத்திற்கு சென்று தலைவர்களை சந்தித்தார். அங்கிருந்து புறப்பட்டு விசிக தலைவர் திருமாவளவனை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார். இறுதியாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்தின் இல்லத்திற்கு சென்று அவரை சந்தித்து பேசினார்.
இதனிடையே, அவரின் சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்த முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், கர்நாடகா முதலமைச்சர் சித்தராமையா, தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண், மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம், கேரளம் முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், மேற்கு வங்காளம் முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தெலங்கானா முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பா.சிதம்பரம், சிபிஎம் தேசிய பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி, சிபிஐ பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜா, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வபெருந்தகை, சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பி. சண்முகம், சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நகேந்திரன், முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், மாநிலஙகளவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.