அரசு நிகழ்ச்சியில் புதிய வாகனத்தை இயக்கி பார்த்த முதலமைச்சர் விஜய்
2.90 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மருத்துவம் மற்றும் ஊரகநலப்பணிகள் இயக்ககத்தின் பயன்பாட்டிற்காக 40 புதிய வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டன.
Published : May 20, 2026 at 2:12 PM IST
சென்னை: மருத்துவம் மற்றும் ஊரகநலப் பணிகள் இயக்ககத்தின் பயன்பாட்டிற்காக 40 புதிய வாகனங்கள் வழங்கிய நிகழ்ச்சியில், முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு வாகனத்தை இயக்கி பார்த்தார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய் இன்று (மே 20) தலைமைச் செயலகத்தில் 2.90 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மருத்துவம் மற்றும் ஊரகநலப்பணிகள் இயக்ககத்தின் பயன்பாட்டிற்காக 40 புதிய வாகனங்களை வழங்கும் வகையில், அவ்வாகனங்களுக்கான சாவிகளை ஒட்டுநர்களுக்கு வழங்கினார். அதனைத்தொடர்ந்து, அதில் ஒரு வாகனத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இயக்கி தொடங்கி வைத்தார்.
மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளிலுள்ள ஸ்கேன் மையங்களில் கருவுறுதலுக்கு முன், கருவுறுதலுக்கு பின் பாலின தேர்வு தடைச் சட்டம் 1994-ன் படியும் மற்றும் தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் 1997-ன் படியும் சட்ட விதிகள் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்கவும், முறையாக பதிவு பெறப்பட்டு இயக்கப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு மேற்கொள்ளவும் இந்த வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன.
மேலும், பேரிடர் மற்றும் பெருந்தொற்றுக் காலங்களில் மக்களுக்குத் தேவையான மருத்துவப் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் மக்களுக்கு தேவையான உரிய சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்கவும், போலி மருத்துவர் மீது விரைந்து விசாரணை மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் புதிய வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக, திராவிட பேரொளி பண்டிதர் அயோத்திதாசரின் 181-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை கிண்டி காந்தி மண்டப வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
1845 ஆம் ஆண்டு மே 20 அன்று மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் பிறந்த பண்டிதர் அயோத்திதாசர், சிறந்த எழுத்தாளர், ஆய்வாளர், வரலாற்று ஆசிரியர், பதிப்பாளர், மருத்துவர், பேச்சாளர், மொழியியல் வல்லுநர், பன்மொழிப் புலவர் என்ற பன்முக ஆற்றலைக் கொண்டவர்.
ஏற்றத்தாழ்வு மிக்க சமூகங்களைக் கண்டு வெகுண்டெழுந்து சமூக சீர்திருத்தப் பாதையில் தனது பயணத்தை தொடங்கி சாதி ஒழிப்பையும், சமூக விடுதலையையும் தனது லட்சியமாகக் கொண்டிருந்தார். சித்த மருத்துவம் பயின்று, சிறந்த சித்த மருத்துவராக விளங்கியவர்.
கைம்பெண் மறுமணம், பெண்களுக்கு தொழிற்கல்வியில் இடஒதுக்கீடு, சம உரிமை ஆகியவற்றைக் கோரிய காரணத்தால் இவர் 'தென்னிந்தியாவின் சமூக சீர்திருத்தங்களின் தந்தை’ என்று அழைக்கப்பட்டார். இவரின் பிறந்த நாள் ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.