தேசிய விருதுகளை வென்றுள்ள தமிழ் திரையுலக கலைஞர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
தமிழ் திரையுலக கலைஞர்கள் பல்வேறு பிரிவுகளில் மொத்தம் 10 தேசிய திரைப்பட விருதுகளை வென்றுள்ளனர்.
Published : July 19, 2026 at 3:35 PM IST
சென்னை: தேசிய திரைப்பட விருதுகளை வென்றுள்ள தமிழ் திரையுலக கலைஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.
72- வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, அமரன் படத்திற்கு மூன்று விருதுகளும், மகாராஜா படத்திற்கு இரண்டு விருதுகளும், கேப்டன் மில்லர் படத்திற்கு இரண்டு விருதுகளும், ராயன் படத்திற்கு ஒரு விருதும், 'ப்ளூ' குறும்படத்திற்கு ஒரு விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு பிரிவுகளில் மொத்தம் 10 தேசிய விருதுகளை வென்று தமிழ்த் திரையுலக கலைஞர்கள் சாதனைப் படைத்துள்ளனர்.
தேசிய விருதுகளை வென்ற தமிழ் திரையுலகக் கலைஞர்களுக்கு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், திரையுலகினர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், தேசிய விருது பெற்ற கலைஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், பல்வேறு பிரிவுகளில் 10 தேசிய திரைப்பட விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்துள்ள தமிழ்த் திரையுலக கலைஞர்களுக்கு தனது பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.
2024-ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த திரைப்படங்களுக்கான 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில், நடிகர் தனுஷ் இயக்கி நடித்துள்ள "ராயன்" திரைப்படத்திற்குச் சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்திற்கான விருதும், "கேப்டன் மில்லர்" திரைப்படத்திற்குத் தேசிய, சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழுமியங்களை ஊக்குவிக்கும் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது மற்றும் அப்படத்தில் நடித்த தனுஷுக்கு சிறப்புப் பிரிவில் சிறந்த நடிகருக்கான விருதும், "அமரன்" திரைப்படத்திற்காக ராஜ்குமார் பெரியசாமிக்கு சிறந்த இயக்குநருக்கான விருதும், கலைவாணனுக்குச் சிறந்த படத்தொகுப்புக்கான விருது மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமாருக்குச் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், "மகாராஜா" திரைப்படத்திற்காக அனல் அரசுக்கு சிறந்த சண்டை பயிற்சிக்கான விருது மற்றும் அப்படத்தில் நடித்த செல்வி சாச்சனா நமிதாஸுக்கு சிறந்த துணை நடிகை விருதும், "மெய்யழகன்" திரைப்படத்திற்காக சுரேன் ஜிக்குச் சிறப்புப் பிரிவில் சிறந்த ஒலிக்கலவைக்கான விருதும், "ப்ளூ" குறும்படத்திற்காக டி.எஸ்.ஹரிஹரசுதனுக்கு சிறந்த ஒலி வடிவமைப்புக்கான விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
10 தேசிய திரைப்பட விருதுகளை தமிழ் திரையுலகம் வென்றுள்ளதை பெருமைக்குரியதாக குறிப்பிட்டுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், வருங்காலங்களில் தமிழ் திரையுலகம் மேலும் பல விருதுகளை பெற்றிடவும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்" இவ்வாறு அரசின் செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.