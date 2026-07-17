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சைதாப்பேட்டை எம்.சி.ராஜா சமூக நீதி விடுதியில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு

எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் சமீபத்தில் திடீர் ஆய்வு செய்த நிலையில், இன்று எம்.சி. ராஜா சமூக நீதி விடுதியில் ஆய்வு செய்து வருகிறார்.

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 5:37 PM IST

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சென்னை: சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி. ராஜா சமூக நீதி விடுதியில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று மாலை திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அப்போது அவர், சமூக நீதி விடுதியில் உள்ள அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும், மாணவர்களின் தேவைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார். 10 தளங்கள் மற்றும் லிஃப்ட் வசதியுடன் ரூ.44 கோடி செலவில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்ட இந்த விடுதியில் தான் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய், எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் அண்மையில் திடீர் ஆய்வு செய்த நிலையில், இன்று எம்.சி.ராஜா சமூக நீதி விடுதியில் ஆய்வு செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னதாக, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் எம்.சி. ராஜா விடுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

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TAGGED:

முதலமைச்சர் ஆய்வு
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