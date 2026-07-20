முதல்வர் விஜய் சேத்துப்பட்டில் இன்று திடீர் ஆய்வு - சென்னை மாநகராட்சி அலுவலர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு
மக்கும் குப்பைகளை முழுவதுமாக எரிவாயு மற்றும் உரமாக மாற்றவும், பிளாஸ்டிக் மற்றும் மக்காத கழிவுகளை சாலை அமைக்க மற்றும் சிமெண்ட் ஆலைகளுக்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்தவும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : July 20, 2026 at 10:14 PM IST
சென்னை: சேத்துப்பட்டில் உள்ள திடக்கழிவு மேலாண்மை நிறுவனத்தின் இயற்கை எரிவாயு மையத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று திடீர் களவு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், மக்களுக்கு பலன் அளிக்கக்கூடிய திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து அவ்வப்போது நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து வருகிறார். அந்தவகையில், கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு நெம்மேலியில் உள்ள கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஆலையில் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
மேலும், அண்மையில் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி.ராஜா சமூக நீதி மாணவர்கள் விடுதியில் முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்கு மாணவர்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்த அவர், அந்த கோரிக்கைகளை உடனே நிவர்த்தி செய்யவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை (ஜூலை 20) சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இருந்து புறப்பட்ட முதலமைச்சர் விஜய், திடீரென சேத்துப்பட்டு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் திடக்கழிவு மேலாண்மை மையத்தை பார்வையிட்டார். இங்கு ஆலையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தரம் பிரிக்கப்பட்ட மக்கும் ஈரக்கழிவுகளைப் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிபொருளான உயிரி-எரிவாயுவாக மாற்றும் முழுமையான செயல்முறையை அவர் ஆய்வு செய்தார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில், பொது-தனியார் பங்களிப்புடன் செயல்பட்டு வரும் தென்னிந்தியாவின் முதல் 100 டன் திறன் கொண்ட 'பயோ சிஎன்ஜி' (Bio-CNG) உற்பத்தி மையம் இதுவாகும். நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 140 மெட்ரிக் டன் ஈரக்கழிவுகளை இது கையாளுகின்றது.
கோயம்பேடு சந்தை மற்றும் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் உணவுக் கழிவுகள் மற்றும் காய்கறிக் கழிவுகளைக் கொண்டு தினமும் சுமார் 100 டன் அளவில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவை இது தயாரிக்கிறது. உற்பத்தி செய்யப்படும் பயோ சிஎன்ஜி வணிக நிறுவனங்களிலும், வாகன எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இதேபோல், மாதவரம் பகுதியில் நாளொன்றுக்கு 180 மெட்ரிக் டன் திறன் கொண்ட ஈரக்கழிவுகளை உயிரி-எரிவாயுவாக மாற்றும் ஆலை இயங்கி வருகிறது. இதுதவிர, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தம் நாளொன்றுக்கு 500 மெட்ரிக் டன் கழிவுகளைக் கையாளும் திறன் கொண்ட ஐந்து உயிரி-எரிவாயு ஆலைகள் நிறுவப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சேத்துப்பட்டு உயிரி-எரிவாயு ஆலையை நேரில் பார்வையிட்ட பின்னர், சென்னை மாநகரில் உருவாகும் 6,150 மெட்ரிக் டன் குப்பைகளை மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகள் எனத் தரம் பிரித்து, மக்கும் குப்பைகளை முழுவதுமாக எரிவாயு மற்றும் உரமாக மாற்றவும், பிளாஸ்டிக் மற்றும் மக்காத கழிவுகளை சாலை அமைக்க மற்றும் சிமெண்ட் ஆலைகளுக்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்த பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த பணியை தமிழ்நாடு முழுவதிலும் செயல்படுத்திடவும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.