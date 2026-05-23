சிறுமி கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை பெற்று தரப்படும் - முதலமைச்சர் விஜய் உறுதி

சிறுமிக்கு நிகழ்ந்த கொடூர சம்பவம் மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கிறது என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் (CMO Tamil Nadu)
Published : May 23, 2026 at 3:06 PM IST

சென்னை: சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி கடத்தி கொலை செய்யப்ப்பட்ட சம்பவத்தில், குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்று தர தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்பட்டு, தேவையான அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கும் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

10 வயது சிறுமி கடத்தி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் மாநில முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இச்சம்பவத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் எனவும், இது போன்று சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க சட்டம் ஒழுங்கு சீர் செய்யப்பட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உட்பட பலர் வலியுறுத்தினர்.

இந்நிலையில், இதுபோன்ற குற்றச் செயல்களை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். இந்த வழக்கில் விரைவான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும், கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தர தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்படும் என உறுதியளித்துள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட கார்த்தி மற்றும் மோகன் ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து சமூக வலைத்தளப்பக்கத்தில் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அவர், “கோயம்புத்தூரில் நேற்று 10 வயது சிறுமிக்கு நிகழ்ந்த கொடூர சம்பவம் மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கிறது. இத்தகைய மனிதநேயமற்ற மற்றும் மன்னிக்க முடியாத குற்றச் செயல்கள் நமது சமூகத்தில் ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது.

தங்கள் உயிருக்குயிரான குழந்தையைப் பிரிந்து வாடும் சிறுமியின் குடும்பத்தைச் சார்ந்த சொந்தங்களுடன் எனது ஆழ்ந்த துயரத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சம்பவம் குறித்துத் தீவிர மற்றும் விரைவான விசாரணை மேற்கொண்டு, குற்றப்பத்திரிகையை உடனடியாக தாக்கல் செய்யத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன்.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் இத்தகைய அராஜக செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான தண்டனை பெற்று தர தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் செயல்படும். இதற்கான உடனடி மற்றும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை மாவட்டம், சூலூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பள்ளபாளையம் பகுதியில் வசிக்கும் தம்பதியின் 10 வயதி சிறுமி நேற்று முன்தினம் கடத்தப்பட்ட நிலையில், நேற்று உடலில் காயங்களுடன் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய சிறுமியின் பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், இன்று பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் சிறுமியின் உடல் பொற்றோர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனிடையே இந்த வழக்கில் 2 இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

