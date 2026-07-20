ஃபோர்டு நிறுவனத்துக்கு முழு ஒத்துழைப்பு - முதலமைச்சர் விஜய் உறுதி
ஃபோர்டு நிறுவனம் சென்னையில் தற்போது மிகப்பெரிய உலகளாவிய திறன் மையத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் 12,000 தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : July 20, 2026 at 4:40 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஃபோர்டு கார் உற்பத்தியை தொடங்க அந்நிறுவனத்துக்கு அரசு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியளித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவை சேர்ந்த உலகப் புகழ்பெற்ற கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் உயர்நிலைக் குழுவினர் தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயை இன்று சந்தித்தனர். தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி மற்றும் முதலீட்டு விரிவாக்கத் திட்டங்கள் குறித்து அக்குழு முதலமைச்சருடன் ஆலோசனை நடத்தியது.
ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் மேத்யூ கோட்லெவ்ஸ்கி (Mathew Godleweski) தலைமையிலான குழுவினர், தமிழ்நாட்டில் தாங்கள் நிறுவனத்தின் உற்பத்தித் திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்குவது, தற்போது செயல்பட்டு வரும் உலகளாவிய திறன் மையங்களை (Global Capability Centres) விரிவுபடுத்துவது மற்றும் எதிர்கால உற்பத்தி முதலீட்டு திட்டங்கள் குறித்து முதலமைச்சருடன் விரிவாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
தற்போது ஃபோர்டு நிறுவனம் சென்னையில் மிகப் பெரிய உலகளாவிய திறன் மையத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் 12,000 தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சமீபத்தில் கோயம்புத்தூரிலும் புதிய உலகளாவிய திறன் மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், சென்னையை அடுத்த மறைமலைநகரில் உள்ள ஃபோர்டு உற்பத்தி ஆலையில் 3,250 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் இன்ஜின் உற்பத்தியைத் தொடங்கவும், அதன் மூலம் 600 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கவும் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இந்த சந்திப்பின் போது, ஃபோர்டு நிறுவனத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையிலான 30 ஆண்டுகால உறவை நினைவு கூர்ந்த முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், நிறுவனம் மேற்கொள்ளவுள்ள புதிய உற்பத்தித் திட்டங்களுக்கு மாநில அரசு முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்கும் என உறுதியளித்தார்.
மேலும், மறைமலை நகர் தொழிற்சாலையை முழுமையாகப் பயன்படுத்தும் வகையில், ஃபோர்டு நிறுவனம் தனது வாகன உற்பத்தியையும் எதிர்கால விரிவாக்கத் திட்டங்களையும் தமிழ்நாட்டிலேயே மீண்டும் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார்.
இந்தச் சந்திப்பில் தொழில்துறை அமைச்சர் எஸ். கீர்த்தனா, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் விஜயகுமார், வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அலுவலர் தீபக் ஜேக்கப், ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சிமோனெட்டா வெர்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.