Lunch box-ஐ கையோடு கொண்டு வரும் முதல்வர் விஜய்; வியப்பில் தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள்
இதற்கு முன்பு முதல்வராக இருந்தவர்கள் மதிய உணவிற்கு பெரும்பாலும் வீட்டிற்கு சென்ற நிலையில், விஜய் புதிய நடைமுறையை பின்பற்றி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
Published : May 15, 2026 at 5:14 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றும் மற்ற அரசு ஊழியர்களை போன்று காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை பணியாற்றி வருவது அங்குள்ள ஊழியர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதனையடுத்து திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க தவெக தலைவர் விஜய் முயற்சி மேற்கொண்ட நிலையில், அதில் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து கடந்த மே 10-ஆம் தேதி சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் முன்னிலையில் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். இவருடன் தவெக இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களான ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் பிரபு, கீர்த்தனா வெங்கட்ராமன்உள்ளிட்ட 9 பேரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர்.
முதலமைச்சராக பதவி ஏற்ற மே 10-ஆம் தேதி அன்றே சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்த விஜய் தனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட முதல்வர் அறைக்கு சென்று, கோப்புகளின் கையெழுத்திட்டு பணிகளை துவங்கினார். அன்றைய தினமே துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
தொடர்ந்து சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் மே 11 முதல் கடந்த மே 13ம் தேதி வரை நடைபெற்றது. சரியாக காலை 9:30 மணிக்கு பேரவை துவங்குவதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே முதலமைச்சர் விஜய் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து தனது பணியை துவங்கினார். பின்னர் பேரவை கூட்டம் முடிந்த பிறகு, துறை சார்ந்த அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்திய பின்னரே அவர் மீண்டும் இல்லத்திற்கு புறப்பட்டார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக சட்டப்பேரவை கூட்டம் நிறைவடைந்த பின்னர் கடந்த இரண்டு தினமாக, காலை 10 மணி அளவில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வரும் முதல்வர் விஜய் மாலை 4 மணி வரை அலுவல் வேலைகளை பார்த்து பல்வேறு ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்திய பின்னரே இல்லம் செல்கிறார்.
குறிப்பாக முதலமைச்சர் விஜய் காலையில் சென்னை தலைமை செயலகம் வரும்பொழுது மதிய உணவை கையோடு எடுத்து வந்து தனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் மதிய உணவை முடித்த பின்பு, மீண்டும் அலுவல் பணிகளை துவங்குகிறார். மாலை 4 மணிக்கு பிறகே தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து தனது இல்லத்திற்கு புறப்பட்டு செல்கிறார்.
அந்த வகையில் மற்ற அரசு ஊழியர்களைப் போன்று முதல்வர் விஜய்யும் காலை 10 மணிக்கு அலுவலகம் வந்து மாலை 4 மணி வரை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து பணிகளை செய்து வருவது தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
இதற்கு முன்பு முதல்வராக இருந்தவர்கள் மதிய உணவிற்கு பெரும்பாலும் வீட்டிற்கு சென்ற நிலையில், விஜய் புதிய நடைமுறையை பின்பற்றி வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதற்கு முன்பு முதல்வராக இருந்த கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின், ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் உள்ளிட்டோரின் வீடுகள் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து சில கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருந்தது. ஆனால், முதல்வர் விஜய்யின் வீடு தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து 17 கிமீ தொலைவில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.