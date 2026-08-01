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பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர்களுக்கு ரூ.30 லட்சம் பரிசுத்தொகை - முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு

காமன்வெல்த் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற பிரவீன் சித்ரவேலுவுக்கு ரூபாய் 30 லட்சம் பரிசுத்தொகையை முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

பதக்கங்களை வென்ற வீரர்கள் பிரவீன் சித்ரவேல், செல்வபிரபு
பதக்கங்களை வென்ற வீரர்கள் பிரவீன் சித்ரவேல், செல்வபிரபு (X/@CMOTamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 8:16 PM IST

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சென்னை: காமன்வெல்த் விளையாட்டில் ஆண்களுக்கான மும்முறை தாண்டுதல் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற பிரவீன் சித்ரவேலுவுக்கும், வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற செல்வபிரபுவுக்கும் வாழ்த்து மற்றும் பாராட்டை தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய், பரிசுத்தொகையையும் அறிவித்துள்ளார்.

23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி ஸ்காட்லாந்தில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நாளையுடன் (ஆகஸ்ட் 2) நிறைவடைய உள்ள இந்த விளையாட்டு போட்டியில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்றுள்ள வீரர்கள், வீராங்கனைகள் பதக்க வேட்டையில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றனர்.

பதக்கப் பட்டியலில் 59 தங்கம் உள்பட 137 பதக்கங்களுடன் ஆஸ்திரேலியா முதலிடத்தில் உள்ளது. அதேபோல், 8 தங்கம், 15 வெள்ளி, 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 30 பதக்கங்களுடன் இந்தியா 6-வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த நிலையில், ஆண்களுக்கான மும்முறை தாண்டுதல் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற பிரவீன் சித்ரவேலுவுக்கும், வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற செல்வ பிரபுவுக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், "ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வரும் 23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில்,ஆண்களுக்கான மும்முறை தாண்டுதல் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற தமிழ்நாட்டின் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரவீன் சித்ரவேலுவுக்கும், வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செல்வபிரபுவுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இவ்வீரர்களின் சாதனையைப் பாராட்டி, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக, வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற பிரவீன் சித்ரவேலுவுக்கு 30 லட்சம் ரூபாயும், வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற செல்வபிரபுவுக்கு 20 லட்சம் ரூபாயும் வழங்கப்படும். ஒரே போட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இரண்டு விளையாட்டு வீரர்கள் பதக்கங்களை வென்றிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்த இருவீரர்களும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் விளையாட்டு விடுதிகளில் தங்கி பயின்று, முறையான பயிற்சி பெற்றவர்கள் என்பது தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டுத் துறைக்குப் பெருமை சேர்ப்பதாகும்.

இவர்களின் கடின உழைப்பும், விடாமுயற்சியும், அர்ப்பணிப்பும் வெற்றியைத் தேடித்தந்ததோடு, ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கும் பெருமை அளிக்கிறது. சர்வதேச அரங்கிலும் தொடர்ந்து பல வெற்றிகளைப் பெற எனது வாழ்த்துகள்!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதேபோல், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டியில் முத்தாண்டுதல் போட்டியில் வெள்ளி, வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ள தமிழ்நாட்டின் தங்கங்கள் பிரவீன் சித்ரவேல் மற்றும் செல்வபிரபு ஆகிய இருவருக்கும் எனது பாராட்டுகள். தமிழ்நாட்டில் இருந்து தடகளத்தில் தடம் பதிக்கும் மேலும் பல இளம்புயல்களால் இந்தியா வெல்லட்டும்" என்றும் கூறியுள்ளார்.

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TAGGED:

CHIEF MINISTER VIJAY
தமிழர்களுக்கு பரிசுத்தொகை
காமன்வெல்த் போட்டி
MEDALS WINNING
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