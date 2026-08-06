வளர்ச்சிக்கான பட்ஜெட்டா? பெயர்மாற்ற நிகழ்வா? - முதல்வர் விஜய் vs ஸ்டாலின் மாறி மாறி ட்வீட்
‘திராவிட மாடல்’ அரசின் திட்டங்கள் மேல் ‘வெற்றி’ என லேபிள் ஒட்டியுள்ளதாக தி.மு.க தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
Published : August 6, 2026 at 2:24 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை இலக்காக வைத்து பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் விஜய் பாராட்டியுள்ள நிலையில், மற்றொரு பெயர் மாற்ற நிகழ்வாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருப்பதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் த.வெ.க அரசின் முதல் பட்ஜெட் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ‘தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின், வெற்றி தமிழகம் தொலைநோக்கு பார்வை’ என்ற பெயரில் டெண்டர் முறைகேடுகளை ஒழிக்கும் அதிரடி சீர்திருத்தங்கள், மாணவர்கள், பெண்கள், இளைஞர்களுக்கான புதிய திட்டங்களுடன் கூடிய பட்ஜெட் அறிக்கையை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று வேளாண்மை துறைக்கான பட்ஜெட்டை அமைச்சர் ர. வினோத் தாக்கல் செய்தார்.
இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற பட்ஜெட் தாக்கல் நிறைவுற்றதையடுத்து, நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் மற்றும் வேளாண் அமைச்சர் வினோத் ஆகியோரை பாராட்டி முதலமைச்சர் விஜய் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அனைத்து தரப்பு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கான பட்ஜெட் - முதலமைச்சர் விஜய்
அந்த பதிவில், “தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை இலக்காகவும், மக்கள் நலனை மையமாகவும் கொண்டு, ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற மூன்றே மாதங்களில் அனைவரும் பாராட்டும் வகையில் 2026 - 27ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்துள்ள மாண்புமிகு நிதி, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் நெ.மரிய வில்சனுக்கும், வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்துள்ள வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் ர. வினோத்துக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள்.
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை இலக்காகவும், மக்கள் நலனை மையமாகவும் கொண்டு, ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற மூன்றே மாதங்களில் அனைவரும் பாராட்டும் வகையில் 2026 - 27ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்துள்ள மாண்புமிகு நிதி, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு. நெ.மரிய… pic.twitter.com/ZvJoAlFeR2— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) August 6, 2026
தொலைநோக்குப் பார்வையுடன்கூடிய திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கையானது மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநர்கள், தொழிலாளர்கள், மீனவர்கள், நெசவாளர்கள், தொழில்முனைவோர், அரசுப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் புதிய நம்பிக்கையை அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
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வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையானது, தமிழ்நாட்டின் வேளாண் வளர்ச்சியோடு, அதன் தொழில்சார்ந்த கால்நடை மற்றும் மீன் வளர்ப்பு, பால்வளம், உணவுப் பொருட்களைப் பதப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்புக் கூட்டுதல் போன்ற தொழில்களையும் மேம்படுத்துவதோடு, அனைத்துத் தரப்பு விவசாயிகளின் நலனையும் வாழ்வாதாரத்தையும் மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வளமான தமிழ்நாட்டை நோக்கிய நமது வெற்றிப் பயணம் தொடரட்டும்!” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
‘வெற்றி’ என்ற லேபிளை ஒட்டினால் மட்டும் போதுமா? - தி.மு.க தலைவர் மு.க ஸ்டாலின்
இந்நிலையில் முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின், தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பட்ஜெட்டை விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளார். அவருடைய பதிவில், “வறட்சி பற்றி பேசாமல், புகழ்ச்சி பாடி முதலமைச்சரின் உச்சிகுளிர பாராட்டுமழை பொழியப் பயன்பட்டதுதான் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026.
வறட்சி பற்றி பேசாமல், புகழ்ச்சி பாடி முதலமைச்சரின் உச்சிகுளிர பாராட்டுமழை பொழியப் பயன்பட்டதுதான் #TNAgriBudget2026.— M.K.Stalin (@mkstalin) August 6, 2026
மற்றுமொரு பெயர்மாற்ற நிகழ்வாக மட்டுமே நடந்து முடிந்துள்ளது.#DravidianModel அரசின் திட்டங்களின் மேல் 'வெற்றி' என்ற லேபிளை ஒட்டினால் வேலை முடிந்தது என்று இந்த அரசு… pic.twitter.com/YlD3WedXB3
மற்றுமொரு பெயர்மாற்ற நிகழ்வாக மட்டுமே நடந்து முடிந்துள்ளது. திராவிட மாடல் அரசின் திட்டங்களின் மேல் 'வெற்றி' என்ற லேபிளை ஒட்டினால் வேலை முடிந்தது என்று இந்த அரசு நினைக்கிறதா?
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குறுவை சாகுபடி பாதித்து அரசின் உதவிக்கரத்தை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் டெல்டா உழவர்களுக்கு எதுவுமில்லாத, வெற்று பட்ஜெட்டாக இந்த வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை அமைந்திருக்கிறது.
உழவர் பெருமக்களின் கோரிக்கைகளை உரத்த குரலில் இந்தக் கூட்டத்தொடர் முழுவதும் கழக உறுப்பினர்கள் எழுப்புவார்கள். உறக்கத்தில் இருக்கும் அரசு விழித்துக்கொண்டு பதில் சொல்லியாக வேண்டும். தீர்வு கிடைக்க வேண்டும்!” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.