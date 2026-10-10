ஒரே காரில் முதலமைச்சர் விஜய், ராகுல் காந்தி பயணம்
பாலவாக்கத்தில் உள்ள பிரபல உணவகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யும், ராகுல் காந்தியும் உணவருந்தினர்.
Published : October 10, 2026 at 3:15 PM IST
சென்னை: நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து முதலமைச்சர் விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் ஒரே காரில் பயணித்து உணவகம் சென்றனர்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் சென்னை தீவுத்திடலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள 'மாணவர்களின் குரல்' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி இன்று (அக்.10) சென்னை வந்துள்ளார். சென்னை விமான நிலையம் வந்த ராகுல் காந்திக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையிலான காங்கிரஸ் கட்சியினர், தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, விமான நிலையத்தில் இருந்து கார் மூலமாக சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள முதல்வர் விஜய்யின் இல்லத்திற்கு ராகுல் காந்தி சென்றார். அதைத் தொடர்ந்து, இருவரும் தனியே சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். பின்னர், இருவரும் ஒரே காரில் பயணித்து பாலவாக்கத்தில் உள்ள பிரபல உணவகத்தில் சென்று உணவருந்தினர்.
முதலமைச்சர் விஜய்-ராகுல் காந்தி இருவரும் ஒரே காரில் பேசிய படி சென்றது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.