முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஏஐ வீடியோ விவகாரம் - ராஜஸ்தான் நபருக்கு ஜாமீன்
தினமும் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த சயாபு கானுக்கு ஜாமீன் வழங்கிய நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 10:46 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பேசுவது போன்று ஏஐ வீடியோவை உருவாக்கி வெளியிட்டு மோசடி செய்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருந்த ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த நபருக்கு ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பேசுவது போன்ற மோசடி ஏஐ வீடியோக்களை உருவாக்கி நடித்து ஃபேஸ்புக்கில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சயாபு கான் என்பவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
அத்துடன், ஃபேஸ்புக்கில் 'ஆல் இந்தியா ஹெல்ப் விஜய் தளபதி' மற்றும் 'ஆல் இந்தியா ஹெல்ப்' என இரண்டு கணக்குகளைத் தொடங்கி அந்த ஏஐ வீடியோக்களைப் பதிவேற்றம் செய்துள்ளார். அதில், எந்தவொரு உதவிக்கும் தங்களைத் தொடர்புக் கொள்ளுமாறும் பொதுமக்களைக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
அது மட்டுமின்றி பொதுமக்களிடமிருந்து இதுவரை ரூபாய் 16,000 பதிவுக் கட்டணங்களை வசூலித்தும் உள்ளார். இதையடுத்து, அவரை கடந்த செப்.12- ஆம் தேதி காவல்துறை கைது செய்திருந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த அக்.14- ஆம் தேதி சாயபு கான் ஜாமீன் கோரி கீழமை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து, தனக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சாயபு கான் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "அந்த வீடியோக்களை தான் உருவாக்கவில்லை. தனது தொலைபேசியை பயன்படுத்தி தனது நண்பர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ரமேஷ்குமார் முன்பு இன்று (அக்.23) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான, "சம்மந்தப்பட்ட மோசடி ஃபேஸ்புக் பக்கங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "இதுபோல பல முறைகேடுகள் நடைபெறுகின்றன; அதில் ஒன்றைதான் பிடித்துள்ளார்கள். இன்னும் ஏராளமாக உள்ளன" என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, தினமும் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் சயாபு கானுக்கு ஜாமீன் வழங்கிய நீதிபதி, ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர் என்பதால் உடன் பிறந்தவர்கள் மற்றும் மற்றொருவர் பிணை உத்தரவாதமும் வழங்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
இந்த வழக்கில் புலன் விசாரணை முடித்துவிட்டது. 10 நாட்களில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.