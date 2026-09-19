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முதலமைச்சர் விஜய்க்கு 'வால்' பிடிக்கும் அஜித்குமார்: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் விமர்சனம்

திரைத்துறையில் செல்வாக்கினை இழந்த நிலையில் தான் அரசியலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வந்துள்ளார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 3:56 PM IST

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தூத்துக்குடி: தன்னுடைய பலம் தெரியாமல் தன்னையே அழித்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வால்பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் அஜித்குமார் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் விமர்சித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி கிருஷ்ணன் கோவில் திடலில் அதிமுக சார்பில் அண்ணா பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.சண்முகநாதன், "தவெக ஆட்சியைப் பிடிக்கவில்லை; மைனாரிட்டி அரசுதான். 108 இடங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்று, பிற கட்சிகளிடம் பிச்சை எடுத்துத் தான் அரசை நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். அமைச்சர் பதவிக் கொடுத்ததும், திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகள் தவெகவில் இணைந்துவிட்டன.

அதிமுகவில் இருந்து 25 துரோகிகள் முதலில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். அவர்களில் 20 பேர் அதிமுகவிற்கு திரும்ப வந்துவிட்டனர்.

முதலமைச்சர் விஜய், லண்டனுக்கு சென்று ரூ.15,000 கோடி தொழில் முதலீட்டை ஈர்த்து வந்ததாகக் கூறுகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே தொழில் நடத்திக் கொண்டிருப்பவர்களை லண்டனுக்கு வரவேற்று அங்கு வைத்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுகிறார்.

இதற்கு பேசாமல் தலைமைச் செயலகத்தில் வைத்தே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துப் போட்டிருக்கலாமே. அரசுப் பணத்தை வீணடித்துள்ளனர். இதற்கு ரூ.50 கோடி வரை செலவாகி உள்ளதாகக் கூறுகின்றனர்.

நடிகர் அஜித்குமார் அழைக்காமலேயே முதலமைச்சர் விஜய், கார் பந்தயத்திற்கு சென்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்துள்ளார். முதலமைச்சர் விஜய்யைவிட அதிக செல்வாக்கு உள்ளவர் நடிகர் அஜித்குமார். தன்னுடைய பலம் தெரியாமல் தன்னையே அழித்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வால்பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் அஜித்குமார்.

எம்ஜிஆர் முதலமைச்சரான பிறகு மதுரையை மீட்ட 'சுந்தரபாண்டியன்' என்ற திரைப்படம் வெளியானது. இருந்தபோதிலும், தனது அமைச்சர்களை திரைப்படத்திற்கு போகுமாறு அவர் சொல்லவில்லை. ஆனால் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆனதும் சட்டமன்றத்திற்கே விடுமுறை விட்டுவிட்டனர்.

அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு சென்று திரைப்படம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அந்த திரைப்படம் இரண்டே நாள்தான் ஓடியிருக்கிறது. திரைத்துறையில் செல்வாக்கினை இழந்த நிலையில் தான், அரசியலுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வந்துள்ளார்.

விஜயபாஸ்கர் மீது குட்கா முதல் பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன. அவரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் சேர்த்துள்ளனர். அப்படியென்றால் யார் தூய சக்தி?, தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக தூய சக்தியாக மாறி உள்ளது. இடைத்தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளிலும் மக்கள் சிந்தித்து வாக்களித்தால் அதிமுக வெற்றி பெறும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகநாதன்
முதலமைச்சர் விஜய்
அண்ணா பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம்
ACTOR AJITH KUMAR
CHIEF MINISTER VIJAY

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