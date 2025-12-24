நாகூர் ஹனீபா திமுகவிற்கு மட்டும் சொந்தக்காரர் இல்லை; ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் சொத்து - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
1957 தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த ஹனீபாவை, எம்எல்சியாக மேலவையில் அமர வைத்து அழகு பார்த்தவர் கருணாநிதி என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறினார்.
Published : December 24, 2025 at 10:51 PM IST
சென்னை: நாகூர் ஹனீபா திமுகவிற்கு மட்டும் சொந்தக்காரர் இல்லை, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் சொத்து என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறினார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை, கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற, இசைமுரசு நாகூர் இ.எம். ஹனீபா நூற்றாண்டு விழாவில் கலந்துகொண்டார்.
இவ்விழாவில் பேசிய முதல்வர், '' உடலால் ஹனீபா மறைந்தாலும், அவரின் குரல் நம்முடைய உள்ளத்திலும் உணர்விலும் ஒலித்துகொண்டேதான் இருக்கிறது. ஹனி என்றால் தேன். பா என்றால் பாட்டு. தேனாக இனிக்கும் பாட்டை பாடும் அவருக்கு ஹனீபா என்ற பெயர் பொருத்தமானது. ஹனீபாவுக்கு ஒலிபெருக்கியே தேவையில்லை என்று பெரியார் சொன்னார். அப்படி ஒரு குரல் வளம் ஹனீபாவிற்கு. இறுதிவரை அந்த குரல் அதே உறுதியோடு இருந்தது அவருக்கே உரிய சிறப்பு.
இசைமுரசு ஹனீபா தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை திராவிட இயக்கத்தில் பங்கெடுத்து, கலையை வளர்த்து, இயக்கத்தையும் கொள்கையையும் வளர்த்தார். கருணாநிதிக்கும், ஹனீபாவிற்கும் வயதில்தான் ஓராண்டு இடைவெளி; இது தவிர, அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடைவெளி என்பதே கிடையாது. அந்தளவிற்கு, நகமும் சதையுமாக நட்புடன் பழகியவர்கள் அவர்கள் இரண்டு பேரும்.
சிறிய வயதிலேயே நீதிக்கட்சி தொண்டராக இருந்த ஹனீபா, நீதிக்கட்சியின் கூட்டம் - மாநாடுகள் எங்கு நடந்தாலும் சென்று பாடுவார். இந்த உணர்வுப் பயணம் - நீதிக்கட்சி, திராவிடர் கழகமாக பரிணமித்து, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் உருவான பிறகும் தொடர்ந்தது! கழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஹனீபாவின் குரல் துணை நின்றது.
அவர், முறையாக சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும், ஆயிரக்கணக்கான மேடைகளை, கோடிக்கணக்கான மக்களை தன்னுடைய குரல் வளத்தால் தன்வசப்படுத்தியவர். வறுமையின் காரணமாக, ஏழாம் வகுப்போடு படிப்பை நிறுத்திக்கொண்ட அவர், தன்னுடைய கலைப்பயணத்தை - கட்சி பயணத்தை தொடர்ந்தார்.
நாகூர் ஹனீபாவின் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் அமைத்த ஊர், எது தெரியுமா? திருவாரூர். படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய அவரை, அவரின் தாயார் திருவாரூருக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள்.அப்போது, திருவாரூரில் நீதிக்கட்சி கூட்டங்கள் நடக்கும். அவற்றை ஏற்பாடு செய்தவர்களில் ஒருவர்தான், பள்ளிக்கூட மாணவராக இருந்த நம்முடைய தலைவர் கருணாநிதி. அப்போதே, கூட்டம் தொடங்கி, தலைவர் பேச வரும் வரைக்கும் ஹனீபா பாடுவார்.
1949-இல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடங்கப்பட்டபோது, அந்த தொடக்க விழாவில் பாடிய ஹனீபா, அதற்கு பிறகு, திராவிட முன்னேற்றக் கழக தொண்டராக, தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்ந்தார். நாகூரில் தி.மு.க. கிளையை தோற்றுவித்ததும் ஹனீபா தான். இப்படி, கட்சியோடும், தலைவர் கருணாநிதியோடும் ஹனீபாவின் பற்றும் பாசமும் வளர்ந்துகொண்டே போனது.
இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நாகூரில் ஹனிபா கட்டிய இல்லத்திற்கு, “கலைஞர் இல்லம்” என்று பெயர் வைத்தார். அதை கலைஞர் தான் திறந்து வைத்தார். இப்படி கட்சி மேடைகளில் பாட்டு பாடியதால் மட்டுமா ஹனீபாவை கொண்டாடுகிறோம்? பாடுவது, அவரின் திறன்! கொண்ட கொள்கைக்காக சிறைக்கு போகவும் தயங்காதவர் தான் ஹனிபாவின் குணம்.
1939-இல் 13 வயது சிறுவனாக இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராக, ராஜாஜிக்கு கறுப்புக் கொடி காண்பித்து முதல்முறையாக கைதானார். பிறகு, இந்தி ஆதிக்க எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கோ.சி.மணி, அன்பில் தர்மலிங்கம், மன்னை நாராயணசாமி ஆகியோருடன், திருச்சி சிறையில் 32 நாள் இருந்திருக்கிறார். 1952-இல் கருணாநிதியோடும் ஹனீபாவும் கைது செய்யப்பட்டார். 1956-இல் காஞ்சிபுரத்தில் தெருவில் பாடிக்கொண்டு போகும்போதே கைதானார். இப்படி, கட்சிக்காக போராட்டங்களில் பங்கெடுத்து, 10 முறைக்கு மேல் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்.
1957 தேர்தலில் போட்டியிட்டு, வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த ஹனீபாவை, கருணாநிதி முதலமைச்சரான பிறகு, M.L.C.-யாக மேலவையில் அமர வைத்து அழகு பார்த்தார். கலைமாமணி விருது கொடுத்தார். வக்ஃபு வாரியத் தலைவராக நியமித்தார். 2002-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கழக முப்பெரும் விழாவில் “கலைஞர் விருது” வழங்கினார்.
“என்னுடைய ரத்தத்தை எடுத்து சோதித்தால்கூட அதில் வேறு கட்சியின் கலப்பு இருக்காது” என்று சொன்னவர் அவர். அதனால்தான், ஹனீபா மறைந்தபோது, தலைவர் கருணாநிதியும், நானும் ஓடோடி சென்றோம். அதைத்தொடர்ந்து, நாகூரில் நடைபெற்ற, அவரது படத்திறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து புகழஞ்சலி செலுத்தினேன்.
அப்படிப்பட்ட எங்கள் இசைமுரசுக்கு நான் முன்னின்று நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுவதை என்னுடைய வாழ்நாள் பேறாக நான் நினைக்கிறேன். நாகூர் ஹனீபா திமுகவிற்கு மட்டும் சொந்தக்காரர் இல்லை, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் சொத்து. எல்லோரும் சொன்னார்கள், அவர் பாடிய “இறைவனிடம் கையேந்துங்கள், அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை” என்ற பாடல், தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் எல்லோருடைய வீட்டிலும் ஒலிக்கும் பாடல்" என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.