'வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயார்...' சென்னை குறித்து முதல்வர் முக்கிய அப்டேட்!
டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிர்கள் சேதம் அடைந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மட்டுமே சொல்லி வருகிறார், அது தவறான செய்தி என்று முதல்வர் கூறினார்.
Published : October 19, 2025 at 9:39 PM IST
சென்னை: சென்னையை பொறுத்தவரை கடந்த மூன்று மாதங்களாகவே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். எவ்வளவு மழை வந்தாலும் எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம் என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள மேற்கொண்டுள்ள முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் சென்னை எழிலகத்திலுள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் காணொலிக்காட்சி மூலம் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அந்த ஆய்வின்போது, பருவமழைக்கான ஆயத்த நிலை மற்றும் மீட்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தவும், கரையோரங்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தினார். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்குவதற்காக முகாம்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்கவும், முகாம்களில் மக்களுக்கு வழங்கிட உணவு, குடிநீர், மருத்துவ வசதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்பாடு செய்திட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
அத்துடன், மழையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள திருவாரூர் மாவட்டத்தில் விவசாய மக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில், கொள்முதல் பணிகளை தொய்வின்றி நடத்திடவும், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பெறப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகள் விரைவாக கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்லும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்திடவும் அறிவுறுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, வடகிழக்குப் பருவமழையையொட்டி சென்னையில் மேற்கொண்டு வரும் முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்தும், மழை நீர் தேங்கும் பகுதிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
இந்த ஆய்வு கூட்டத்துக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறுகையில், ''தேனி, தென்காசி, ராமநாதபுரம், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மாவட்டத்தில் அதிகமாக மழை பெய்துள்ளது. அங்கு இதுவரை எந்த ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையும் ஏற்படவில்லை. வரும் 21, 22 ஆம் தேதிகளில் அதிகமான மழையும், புயல் வர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது என்பதனால், அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளோம்.
கடலோரம் மற்றும் ஆற்றங்கரை ஓரம் இருப்பவர்களை இதுவரை அப்புறப்படுத்தவில்லை, இருந்தாலும் தயாராக இருக்க அனைத்து அதிகாரிகளிகளுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளோம்.
டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிர்கள் சேதம் அடைந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மட்டுமே சொல்லி வருகிறார், அது தவறான செய்தி. டெல்டா மாவட்டங்களில் கிடங்குகள் அமைப்பது உள்ளிட்ட பயிர்கள் சேதமடையாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை ஏற்கெனவே செய்துள்ளோம். சென்னையை பொறுத்தவரை கடந்த மூன்று மாதங்களாகவே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். எவ்வளவு மழை வந்தாலும் எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம்.'' என தெரிவித்தார்.