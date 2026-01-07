ETV Bharat / state

'அமித்ஷாவா அல்லது அவதூறுஷாவா?' பாஜக குற்றச்சாட்டுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பதில்

திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து இதுவரை தமிழ்நாட்டில் 4,000 கோயில்களில் கும்பாபிஷேகம் செய்திருப்பதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
திண்டுக்கல்: தமிழக அரசு மீது துளியும் உண்மை இல்லாத குற்றச்சாட்டுக்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்திருப்பது அவர் வகிக்கும் பதவிக்கு அழகல்ல என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இன்று பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், புதிய நலத் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். குறிப்பாக ரூ.1595 கோடியில் 212 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். மேலும், 111 முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். இதைத் தொடர்ந்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை, மின்சாரம், வருவாய் உள்ளிட்ட ஏழு துறைகளுக்கு ரூ.174.20 கோடி மதிப்பிலான புதிய கட்டடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினர். மேலும், திண்டுக்கல்லில் இருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் 50 புதிய பேருந்து சேவைகளையும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது,

தமிழ்நாட்டை யார் ஆள வேண்டும்?

தமிழ்நாட்டை நாம் ஆள வேண்டுமா? அல்லது டெல்லியிலிருந்து வேறு யரோ ஒருவர் ஆள வேண்டுமா? என முடிவு செய்யும் தேர்தலாக வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் உள்ளது. இது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு விடப்பட்ட சுயமரியாதைக்கான சவால். மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, தமிழ்நாடு அரசு இந்து மத வழிபாடுகளுக்கு முடிவுகட்டும் வகையில் செயல்படுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து சென்றிருக்கிறார். அவர் 'அமித்ஷாவா அல்லது அவதூறுஷாவா' என்று சந்தேகம் வருகிறது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து இதுவரை தமிழ்நாட்டில் 4000 கோயில்களில் கும்பாபிஷேகம் செய்திருக்கிறோம். இப்படி ஒரு சாதனை பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் நடைபெற்றுள்ளதா? அப்படி இருந்தால் அதை அமித்ஷா ஆதாரத்துடன் வெளியிடுவாரா? கண்டிப்பாக இல்லை.

இந்த திராவிட மாடல் அரசு அமைந்ததில் இருந்து இதுவரை 9997 கோயில்களுக்கு சொந்தமான 771 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலங்களை மீட்டிருக்கிறோம். உண்மையான பக்தர்கள் அரசை பாராட்டுகிறார்கள். தலைமை செயலகத்தில் வாரம் இரு முறை இந்து சமய பணிகளை தொடங்கி வைக்கிறேன். அனைத்து சமயத்தவர்களின் நம்பிக்கைகளுக்கும் மதிப்பளிக்கிறோம். இப்படி இருக்கும் போது துளியும் உண்மையில்லாத குற்றச்சாட்டை மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா கூறுவது அவருடைய பதவிக்கு அழகல்ல.

இன்றைக்கு பாஜகவை ஆட்சியில் கொண்டு வர எடப்பாடி பழனிசாமி பாடுபடுகிறார். தமிழ்நாட்டில் கடந்த மூன்று தேர்தல்களிலும் படு தோல்வியடைந்தும் உங்களுக்கு தமிழக மக்களின் எண்ண ஓட்டம் புரியவில்லையா? தமிழ்நாட்டிற்கு ஓரவஞ்சனை செய்வதை நீங்கள் மாற்றி கொள்ளாத வரை, மக்களும் தங்களை மாற்றி கொள்ள மாட்டார்கள். திரும்பவும் நாங்கள் தான் ஆட்சிக்கு வருவோம்" என்றார்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்திற்கான புதிய அறிவிப்புக்கள்

  1. திண்டுக்கல் மாநகராட்சி பகுதியல் மின் விளக்குகளுக்காக 14 கோடி 70 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள்
  2. ரூ.8 கோடி மதிப்பீட்டில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்படும் உள்ளிட்ட 8 அறிவிப்புக்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன், திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சச்சிதானந்தம், கரூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐ.பி.செந்தில் குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

