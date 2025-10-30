ETV Bharat / state

மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கர் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை!

கோரிப்பாளையம் சந்திப்பு பகுதியில் தற்போது பாலம் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு தற்காலிகமாக அப்பணிகள் அனைத்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

முத்துராமலிங்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்
முத்துராமலிங்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 10:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 118 ஆவது ஜெயந்தி மற்றும் 63 வது குருபூஜை விழா இன்று வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இவ்விழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள், கட்சி பிரமுகர்கள், தேவர் சமுதாய அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலர் தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

இன்று காலை 8 மணியளவில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் மதுரை கோரிப்பாளையம் சந்திப்பில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அவருடன் அமைச்சர்கள் மூர்த்தி, ஐ.பெரியசாமி, கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், டி.ஆர்.பி ராஜா, பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தங்கம் தென்னரசு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.

தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் முதல்வர் மற்றும் திமுக அமைச்சர்கள்
தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் முதல்வர் மற்றும் திமுக அமைச்சர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் பசும்பொன் புறப்பட்டு சென்றார். செல்லும் வழியில் மதுரை தெப்பக்குளம் அருகே உள்ள மருது பாண்டியர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது தேவர் சமுதாய அமைப்புகளின் சார்பில் முளைப்பாரி, பால்குடம், காவடி என பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. தேவரின் சிலைக்கு பால் அபிஷேகமும் செய்யப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: SIR விவகாரம்: தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி உடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கூறியது என்ன?

இந்நிகழ்வையொட்டி தேவர் சிலை மின்விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. கோரிப்பாளையம் சந்திப்பு பகுதியில் தற்போது பாலம் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு தற்காலிகமாக அப்பணிகள் அனைத்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் மரியாதை செலுத்துகின்ற காரணத்தால் கோரிப்பாளையம் பகுதியில் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நகர் முழுவதும் போக்குவரத்து மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மாநகர் முழுவதும் சுமார் 3000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் சிசிடிவி பொருத்தப்பட்ட காவல்துறை வாகனங்கள் மூலமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. காலை 6:00 மணி முதல் இரவு 10.30 மணி வரை நகருக்குள் கனரக வாகனங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.

அதே போல் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்திலும் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். அங்கு தடை உத்தரவு அமலில் இருப்பதால் காவல்துறை அனுமதி பெற்ற சொந்த வாகனங்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வாடகை வாகனங்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

MUTHURAMALINGA THEVAR
தேவர் ஜெயந்தி
முத்துராமலிங்க தேவர்
CM STALIN
THEVAR JAYANTHI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.