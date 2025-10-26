அடையாறு ஆற்றின் முகத்துவாரத்தை தூர்வாரும் பணிகள் தீவிரம்; முதலமைச்சர் நேரில் ஆய்வு!
இப்பணிகளை 2 நாட்களுக்குள் விரைந்து முடித்திடவும், நீர்வளத்துறை மற்றும் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (அக்.26) அடையாறு ஆற்றின் முகத்துவாரத்தை தூர்வாரி அகலப்படுத்தும் பணிகளை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
வடகிழக்கு பருவ மழையையொட்டி, கடந்த 19 ஆம் தேதி சென்னை, எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்திலிருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் பெய்துவரும் கனமழையால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதன் தொடர்ச்சியாக, மழையால் நெல் மூட்டைகள் சேதம் அடையாமல் பாதுகாத்திடவும், கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை விரைந்து கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்லவும் அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று அடையாறு ஆற்றின் முகத்துவாரத்தை தூர்வாரி அகலப்படுத்தும் பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் விரைந்து மேற்கொண்டு இரண்டு நாட்களுக்குள் நிறைவு செய்திடுமாறு அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
முதலமைச்சர் அடையாறு ஆற்றின் முகத்துவாரத்தை சுமார் 150 மீட்டர் அகலப்படுத்த ஏற்கெனவே அறிவுறுத்தியிருந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் ஆய்வுமேற்கொண்டபோது, 200 மீட்டர் அகலத்திற்கு போர்க்கால அடிப்படையில் விரைந்து தூர்வாரி அகலப்படுத்த அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, படிப்படியாக இயந்திரங்கள் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டு, தற்போது 14 பொக்லைன் இயந்திரங்களும், 4 ஜேசிபி (JCB) இயந்திரங்களுடன் அடையாறு ஆற்றின் முகத்துவாரப் பகுதியில் மண் திட்டுகளை அகற்றி அகலப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணிகளை 2 நாட்களுக்குள் விரைந்து முடித்திடவும், நீர்வளத்துறை மற்றும் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.
அத்துடன், இப்பணிகளை விரைவுப்படுத்திட, கூடுதலாக களப் பொறியாளர்களை ஈடுபடுத்தி தூர்வாரி அகலப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
மேலும் கூவம், முட்டுக்காடு, எண்ணூரில் கொசஸ்தலையாறு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள முகத்துவாரப் பகுதிகளையும் தூர்வாரி, அகலப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அலுவலர்களுக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த ஆய்வின்போது, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் நா.எழிலன், நீர்வளத்துறை செயலாளர் ஜெ.ஜெயகாந்தன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.