ரூ.9,000 கோடி முதலீட்டில் டாடா மோட்டார்ஸ் தொழிற்சாலை - ராணிப்பேட்டையில் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்

தமிழ்நாட்டின் பெருமையை உலகிற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், விரைவில் ‘முதலீடுகள் செயல்பாட்டு மாநாடு’ நடத்தப்பட உள்ளதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

டாடா மோட்டார்ஸ் தொழிற்சாலை திறப்பு நிகழ்வில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
டాடா மோட்டார்ஸ் தொழிற்சாலை திறப்பு நிகழ்வில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 3:12 PM IST

ராணிப்பேட்டை: ரூ.9,000 கோடி முதலீட்டில் டாடா மோட்டார்ஸ் தொழிற்சாலையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் ரூ.9,000 கோடி மதிப்பீட்டில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய கார் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து தொழிற்சாலை வளாகத்தை பார்வையிட்டு, உற்பத்தி செயல்முறைகளை அவர் ஆய்வு செய்தார். அதனை தொடர்ந்து டாடா மோட்டார்ஸ் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ரேஞ்ச் ரோவர் வாகனத்தை ஓட்டிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ஆலையின் உற்பத்தியை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைத்தார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், “டாடா குழுமத்தின் இந்த தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்ட இந்த நாள் தமிழகத்திற்கு ஒரு பொன் நாளாகும். ரூ.9,000 கோடி முதலீட்டில் சுமார் 5,000 பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பை வழங்க உள்ள இந்த ஆலையை தொடங்கிய டாடா குழுமத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்தியாவின் வாகன உற்பத்திக்கும், மின் வாகன உற்பத்திக்கும் தலைநகரமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. மின் வாகன உற்பத்தியில் டாடா மோட்டார்ஸ் முன்னோடியாக செயல்படுகிறது. உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதிலும் இந்நிறுவனம் சிறந்து விளங்குகிறது. இந்த தொழிற்சாலை இந்தியாவிற்கே முக்கியமான திட்டமாக அமையும்.

உலகத்தரம் வாய்ந்த லேண்ட் ரோவர், ஜாகுவார் உள்ளிட்ட உயர்தர வாகனங்கள் இங்கு தயாரிக்கப்பட உள்ளன. தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சீரான முறையில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், உலக சந்தைகளுக்கான பொருட்களும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு தொழில் துறையில் முதலிடத்தில் இருப்பதோடு, பணிகளை விரைந்து முடிப்பதும் முக்கியம். அதனை தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா திறம்பட செயல்படுத்தி வருகிறார். பொதுவாக 3 முதல் 4 ஆண்டுகள் ஆகும் பணிகள், இங்கு 16 மாதங்களில் நிறைவடைந்துள்ளன. இதுவே தமிழ்நாடு தொழில் முதலீடுகளுக்கு எவ்வளவு உகந்த மாநிலம் என்பதற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.

தமிழ்நாட்டின் பெருமையை உலகிற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், விரைவில் ‘முதலீடுகள் செயல்பாட்டு மாநாடு’ நடத்தப்பட உள்ளது. முதலீடுகள், தொழிற்சாலை அனுமதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்திற்கும் விரைவான மற்றும் எளிமையான செயல்முறை நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

மறைந்த ரத்தன் டாடாவின் கனவின்படி, இந்த முதலீடு இந்தியா முழுவதும் பெரிய வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். டாடா குழும முதலீடுகளுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும். தொழிற்சாலை அமைக்கும் அனைத்து நடைமுறைகளும் மேலும் எளிமைப்படுத்தப்படும்'' என்றார்.

