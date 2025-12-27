ETV Bharat / state

விவசாயி என்ற போர்வையில் சிலர் விவசாயிகளுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்கள்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

விவசாயிகள் விரோத சட்டங்களை நாடாளுமன்றத்தில் ஆதரித்தவர்கள் இன்றைக்கு தங்களை விவசாயிகளின் நண்பன் என கூறுவது வியப்பை ஏற்படுத்துவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய முதல்வர்
நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய முதல்வர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 27, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
திருவண்ணாமலை: தமிழ்நாட்டில் சிலர் விவசாயி என வேடமிட்டு விவசாயிகளுக்கு எதிரான அரசியலை முன்னெடுத்து வருவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

திருவண்ணாமலை திருக்கோவிலூர் ரோடு அரசு பள்ளி எதிரில் அமைந்துள்ள இடத்தில் வேளாண் கண்காட்சி கலந்தாய்வு அரங்கத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசியதாவது,

விவசாயிகளை தேடி தொழில்நுட்பங்கள்

இந்த வேளாண் கண்காட்சியையும், கருத்தரங்கையும் தொடங்கி வைப்பதில், நான் உள்ளபடியே பெருமைப்படுகிறேன். விவசாயத்திற்கும், விவசாயிகளுக்கும் முன்னுரிமை அளித்து செயல்படுவதில், நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு முன்னோடியாக இருக்கிறது. இந்த ஒரு ஆண்டில் மட்டும் மூன்றாவது முறையாக தற்போது வேளாண் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.

முதலில் ஜூன் மாதம், ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நடத்தினோம். இரண்டாவதாக, செப்டம்பர் மாதம், சென்னை வர்த்தக மையத்தில், வேளாண் வணிகத் திருவிழாவாக நடத்தினோம். இன்றைக்கு மூன்றாவதாக, திருவண்ணாமலையில நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.

பொதுவாக, 'உழுதவன் கணக்கு பார்த்தால், உழக்குக் கூட மிஞ்சாது' என்று சொல்வார்கள். நாற்று நட்டு, அறுவடை செய்கின்ற வரைக்கும், ஒரு விவசாயிக்கு இருப்பது பிரசவ வேதனை என்று சொல்வார்கள். பாடுபடுகின்ற விவசாயிக்கு இயற்கையும், மண்ணும் கைகொடுத்தால் தான் மகசூல் சரியாக இருக்கும்.

இன்றைக்கு, தொழில்நுட்பம் எவ்வளவோ வளர்ந்து விட்டது. பல நூறு நபர்கள் செய்கின்ற வேலைகளை இயந்திரங்கள் செய்கின்ற அளவுக்கு அறிவியலும், தொழில்நுட்பமும் வளர்ந்துவிட்டன. இந்த வளர்ச்சி, விவசாயிகளான உங்கள் கைகளில் வந்து சேர்ந்தால் தான், அது உண்மையான வளர்ச்சியாக மாறும். அப்படி இருக்கும் போது, இந்த தொழில்நுட்பங்களை தேடி விவசாயிகளான நீங்கள் அலையக் கூடாது என்று தான், உங்களைத் தேடி வந்து இந்த வேளாண் கண்காட்சிகளை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்" என்றார்.

வேளாண் கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்
வேளாண் கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விவசாயி வேடம் போட்டு சிலர் ஏமாற்றுகிறார்கள்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்த கருத்தரங்குகள் மூலமாக, புதிய சாகுபடி முறைகள் மற்றும் வேளாண் வணிக வாய்ப்புகளை விவசாயிகள் தெரிந்து கொள்ள முடியும். எதற்காக இத்தனையும் நாம் செய்கிறோம்? விவசாயத்தை நிலை பெற செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக செய்கிறோம். வேளாண் துறையும், உழவர்களும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பிரச்சினைகளை களைந்து, விவசாயத்தில் ஈடுபடுபவர்களின் வாழ்க்கையில் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய விருப்பமாக இருக்கிறது.

நாம் ஆட்சிப்பொறுப்பு ஏற்றவுடனே, வேளாண்மைத்துறை என்று இருந்த பெயரை, வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை என்று மாற்றினோம். சிலர், பெயரை மட்டுமே மாற்றுவார்கள். ஆனால், விவசாயிகளை தவிக்கவிட்டு, நடுத்தெருவில் போராட விடுவார்கள்.

இன்னும் சிலர், விவசாயி வேடமிட்டு அரசியல் செய்வார்கள். ஆனால், விவசாயிகளை பாதிக்கின்ற சட்டங்களை ஆதரிப்பார்கள். விவசாயிகளின் போராட்டங்களை கொச்சைப்படுத்துவார்கள். ஆனால், நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசில், விவசாயிகளின் நலனும், வளர்ச்சியும் தான் முக்கியம். அதனால் தான் பயிர் உற்பத்தி - உற்பத்தி திறன் ஆகியவற்றை உயர்த்தி, விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம். அதற்காக, வேளாண்மைக்கென்று தனி பட்ஜெட்டை ஆரம்பித்தோம்.

இது வரைக்கும், ஏராளமான திட்டங்களை அறிவித்து, ஐந்து அக்ரி-பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துவிட்டோம். இந்த 5 அக்ரி-பட்ஜெட்டையும் சேர்த்து, ரூ.1.94 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கியுள்ளோம். இதில், ஐந்தாவது அக்ரி-பட்ஜெட்டில் மட்டும் ரூ.45,661 கோடி ஒதுக்கியிருக்கிறோம்.

கண்காட்சியில் இடம்பெற்ற பொருட்களை பாரவையிடும் முதல்வர்
கண்காட்சியில் இடம்பெற்ற பொருட்களை பாரவையிடும் முதல்வர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஐந்து ஆண்டுகளாக முறையாக திறக்கப்படும் மேட்டூர் அணை

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக, மேட்டூர் அணையை சரியான தேதியில் (ஜூன் 12) திறந்து வருகிறோம். மேலும், 20 லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைகின்ற வகையில், ரூ.481 கோடி ரூபாய் செலவில், 'குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு திட்டம்' கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இந்த ஆண்டு, முதன்முறையாக, டெல்டா அல்லாத மாவட்டங்களில், கார் குறுவை பருவங்களில் நெல் சாகுபடிக்கான சிறப்புத் தொகுப்பு திட்டத்தை ரூ.132 கோடி ரூபாயில் செயல்படுத்தியிருக்கிறோம்.

இப்படி, நம்முடைய அரசின் சாதனைகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. ஹைலைட்டாக இன்னும் சிலவற்றை மட்டும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், விவசாயிகளின் நலனையும் காக்க வேண்டும். மக்களுக்கு தரமான உணவு கிடைப்பதையும் உறுதி செய்யவேண்டும் என்று பாரம்பரிய வேளாண் சாகுபடிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, ரூ.320 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில், 27 லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைகின்ற வகையில், 'மண்ணுயிர் காத்து, மன்னுயிர் காப்போம்' திட்டத்தை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.

விவசாயிகள், தங்களுடைய நிலத்தைப் பற்றி அறிந்து, உரமிடவேண்டும் என்று 'தமிழ் மண்வளம்' இணைய முகப்பை உருவாக்கியிருக்கிறோம். 2022-ல் இருந்து 43,017 ஏக்கர் பரப்பில் சாகுபடி செய்கின்ற வகையில், 860 மெட்ரிக் டன் பாரம்பரிய நெல் விதைகளை 67 ஆயிரத்து 651 விவசாயிகளுக்கு விநியோகம் செய்திருக்கிறோம்.

முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் கண்டு கொள்ளாமல் கைவிட்ட 125 உழவர் சந்தைகளை நவீன வசதிகளுடன் புனரமைத்ததோடு, 14 புதிய உழவர் சந்தைகளையும் நாம் அமைத்திருக்கிறோம். பனைமரங்களை பாதுகாக்கின்ற பனை மேம்பாட்டு இயக்கம் உழவர் செயலி, இ-வாடகை செயலி என்று ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்" என்றார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கான புதிய அறிவிப்புக்களை வெளியிட்ட முதல்வர்

  1. திருவண்ணாமலை விற்பனைக் குழுவில், வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வரக் கூடிய பெரணமல்லூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்திற்கு புதிதாக 500 மெட்ரிக் டன் கொண்ட சிறப்புக் கிடங்கு; அலுவலகத்துடன் கூடிய பரிவர்த்தனைக் கூடம் மற்றும் விவசாயிகளின் ஓய்வு அறை, ரூ.3 கோடி மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படும்.
  2. வேளாண் விளைப்பொருட்களை உலர்த்தி, சுத்தப்படுத்தி, விற்பனை செய்வதற்கு ஏதுவாக திருவண்ணாமலை விற்பனைக் குழு கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் சேத்துப்பட்டு, போளூர் மற்றும் வந்தவாசி ஆகிய ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களில், ரூ.1 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய உலர்களங்கள் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

