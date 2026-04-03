சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள்: நிர்வாகிகளுடன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு, முதன்மைச் செயலாளர் கே.என். நேரு உள்ளிட்டவர்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.

Published : April 3, 2026 at 5:13 PM IST

சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக திமுக நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில் திமுக சார்பில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுகவினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் திமுக வேட்பாளர்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள், பகுதி நகர ஒன்றிய செயலாளர்கள், திமுகவில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்கள் என முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்துரையாடினார்.

அந்த வகையில், சட்டமன்றத் தேர்தல் பணிகள் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது, வரக்கூடிய நாட்களில் எந்தெந்த பணிகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆலோசனைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களை நிர்வாகிகளுக்கு இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

குறிப்பாக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி தேர்தல் பணிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும், கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றியும் நமது வெற்றியாக எண்ணி உழைக்க வேண்டும் என திமுக நிர்வாகிகளுக்கு முதலமைச்சர் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக ஆலோசனை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

ஆலோசனையில் முதல்வர் ஸ்டாலின்
ஆலோசனையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இக்கூட்டம் குறித்து சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள முதல்வர், "வெற்றி ஒன்றே இலக்கு! ஓய்வின்றி உழைக்கும் கழகத்தின் செயல்வீரர்களுக்குப் பாராட்டுகள். நேற்றிரவு கோவையில் முதற்கட்டப் பரப்புரைப் பயணத்தை நிறைவுசெய்துவிட்டு, சென்னைக்குத் திரும்பினேன்.

இன்று காலை, தமிழ்நாடு முழுவதும் களப்பணியாற்றி மக்களின் நம்பிக்கையை வாக்குகளாக உறுதிசெய்து வரும், கழகச் செயல்வீரர்களுடன் உரையாடி, ஊக்கப்படுத்தினேன். மாலை, பாளைங்கோட்டையில் இரண்டாம் கட்டப் பரப்புரைப் பயணத்தைத் தொடரப் புறப்படுகிறேன்" என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

இக்கூட்டத்தில் திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், பொருளாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டி.ஆர். பாலு, முதன்மைச் செயலாளர் கே.என். நேரு, துணை பொதுச் செயலாளர்கள் ஐ. பெரியசாமி, க. பொன்முடி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கனிமொழி, திருச்சி சிவா, ஆ. ராசா, அந்தியூர் செல்வராஜ், அமைச்சர் மு.பெ. சாமிநாதன், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, தொகுதிக்களுக்கான பொறுப்பாளர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

முன்னதாக, திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், இனி தேர்தல் பரப்புரை வேகமெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

