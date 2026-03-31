காவி கூட்டத்தை வேரோடு வீழ்த்த வேண்டும்: திருவாரூரில் கர்ஜித்த ஸ்டாலின்

தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பாதையில் சென்றடைய வேண்டுமெனில் பாஜக-அதிமுக கூட்டணி தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 31, 2026 at 10:45 PM IST

திருவாரூர்: தமிழகத்தை காவி பூமியாக மாற்ற துடிக்கின்ற கூட்டத்தை வேரோடு வீழ்த்த வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு‌.க.ஸ்டாலின் இன்று திருவாரூரில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு திருவாரூர், மன்னார்குடி, நன்னிலம், திருத்துறைப்பூண்டி உள்ளிட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், "திருவாரூர் என்றாலே திமுக தான், அதனால் தான் இங்கிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறேன். கடந்த ஐந்தாண்டு கால திராவிட மாடல் திமுக ஆட்சியில் திருவாரூர் மற்றும் மன்னார்குடியில் பேருந்து நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. நன்னிலம், மன்னார்குடி, திருத்துறைப்பூண்டி, கோட்டூர், கொரடாச்சேரி ஆகிய ஒன்றியங்களுக்கு கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக அரசு சீரழித்த நிதி நிலைமையை சீரமைத்த பின்னர் மகளிர்க்கு உரிமை தொகை வழங்கும் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால், தமிழக பெண்களின் கைகளுக்கு பணம் சென்றடைவது மத்திய பாஜக அரசுக்கு வயிற்றெரிச்சலை கிளப்பியது. தேர்தலை காரணம் காட்டி இந்த திட்டத்தையே முடக்க நினைத்த நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கு 3000 ரூபாயும், கோடைகால சிறப்பு தொகையாக ரூ.2000 சேர்த்து 5000 ரூபாயை வழங்கினோம். வர இருக்கின்ற திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் 2000 ரூபாயாக உரிமை தொகை உயர்த்தி வழங்கப்பட இருக்கிறது.

மத்திய அரசு கொடுக்கின்ற நெருக்கடிகளையும் தாங்கிக் கொண்டு சாதனை ஆட்சியை நடத்தி தமிழ்நாடு தலைநிமிர்ந்து நிற்கிறது. இந்த சூழலில் திமுக தேர்தல் அறிக்கை சூப்பர் ஸ்டாராக அமைந்துள்ளது.இதில் மகளிருக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கூப்பன் வழங்கும் திட்டம், 8-ஆம் வகுப்பு வரை காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கம், டெல்டா பகுதி விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.35000, கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு 4,500 என உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ற பல்வேறு அறிவிப்புக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் திமுக தேர்தல் அறிக்கையை பார்த்து புலம்ப தொடங்கிவிட்டார். திமுக தேர்தல் அறிக்கை காப்பியடித்த தேர்தல் அறிக்கை என்கிறார். சமீபத்தில் அதிமுக வெளியிட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி செய்தியாளர்கள் இதனை எப்படி நிறைவேற்றுவீர்கள்? என்று கேட்டால் வரியை உயர்த்தி நிறைவேற்றுவோம் என்கிறார். இத்தகைய நிலையில் பழனிச்சாமியை மிரட்டி அடிமை கூட்டணியை பாஜக ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் ஒரே நோக்கம் தமிழ்நாடு வளர்வதை தடுக்க வேண்டும். திராவிட மாடல் அரசின் வளர்ச்சியை அழிக்க வேண்டும் என்பதுதான்.

பாஜகவை பொறுத்தவரை எந்த வகையிலும் மக்களுக்கு நல்லது செய்வதை விரும்பாது. குறிப்பாக மத்திய அரசு மதுரையில் அறிவித்த எய்ம்ஸ் இதுவரை நிறைவேறவில்லை. சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கும், தமிழக குடிநீர் திட்டத்துக்கும் நிதி ஒதுக்கவில்லை. ஓசூர் விமான நிலைய திட்டத்துக்கு அனுமதி வழங்கவில்லை. தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பாதையில் சென்றடைய வேண்டுமெனில் தமிழகத்தை காவி பூமியாக மாற்ற துடிக்கின்ற கூட்டத்தை வேரோடு வீழ்த்த வேண்டும். அதற்காக உங்களிடம் வாக்கு கேட்டு வந்துள்ளேன்" என்றார்.

