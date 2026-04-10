சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளிடம் வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்
தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று மாலை பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
Published : April 10, 2026 at 3:58 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்டு பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் அனல் பறக்கும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
மேலும் அவர், பிரச்சாரத்திற்கு செல்லும் மாவட்டங்களில் காலை நேரங்களில், நடைபயிற்சி மேற்கொண்டு சாலைகளில் பொதுமக்களுடன் கலந்துரையாடியும், தேநீர் கடைகளில் மக்களுடன் மக்களாக தேநீர் பருகியும் வாக்கு சேகரித்தும் வருகிறார். அந்த வகையில் இன்றைய தினம் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பயணம் மேற்கொண்டு மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்த பொதுமக்களுடன் கலந்துரையாடி வாக்கு சேகரித்தார்.
இதற்காக இன்று காலை சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, முதல்வரின் இல்லம் அமைந்துள்ள தேனாம்பேட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் வரை முதலமைச்சர் மெட்ரோ ரயில் பயணித்து வாக்கு சேகரித்தார். பொதுவாக காலை நேரங்களில் மெட்ரோ ரயிலில் வேலைக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் அதிகம் பேர் பயணிப்பர் ஆகையால் முதல்வர் பயணித்தபோது அதிகபடியான பயணிகள் மெட்ரோ ரயிலில் உடன் பயணித்தனர். தன்னுடன் பயணித்த பயணிகளிடம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடினார்.
குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு திருப்திகரமாக உள்ளதா? மெட்ரோ ரயில் சேவை பொதுமக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா? என்ற பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி பொதுமக்களிடம் கருத்துகளை அவர் கேட்டறிந்தார். மேலும் திமுக அறிவித்துள்ள தேர்தல் அறிக்கைகள் குறித்து மெட்ரோவில் பயணித்த கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுடன் முதலமைச்சர் கலந்துரையாடினார். மெட்ரோவில் பயணித்த தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை கண்ட பொதுமக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் அவருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இதுவரை தேர்தல் பரப்புரையை நிறைவு செய்துள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின் சென்னையில் முழு வீச்சில் விரைவில் பரப்புரையை தொடங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்று மாலை தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் அவர் பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார்.