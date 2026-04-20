மரியாதை இல்லாமல் தரக்குறைவாக பேசும் பழக்கம் எனக்கு இல்லை; பெரம்பூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பரப்புரை
புதிதாக அரசியலுக்கு வந்து நாடகத்தை நடத்துபவர்கள் வேண்டுமா? அல்லது மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவர்கள் வேண்டுமா? என பெரம்பூர் பரப்புரையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : April 20, 2026 at 10:51 PM IST
சென்னை: மரியாதை இல்லாமல் தரக்குறைவாக பேசும் பழக்கம் தனக்கு இல்லை என பெரம்பூர் பரப்புரையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை துறைமுகம், ராயபுரம், பெரம்பூர், ஆர்.கே நகர் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இன்று வாக்கு சேகரித்தார்.
முதலாவதாக சென்னை துறைமுகம் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் சேகர்பாபுவை ஆதரித்து முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அமைச்சர் சேகர்பாபு எல்லா தொகுதிகளிலும் பணியாற்றுவதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கே பிரம்மிப்பு ஏற்படும். அவர் சேகர்பாபு அல்ல, அவர் செயல்பாபு. தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்கும் நடைபெறும் தேர்தல் இது. இன்று டெல்லியில் உள்ள பிஜேபி தான், அதிமுக என்ற முகமூடியை போட்டுக்கொண்டு இந்த தேர்தலை சந்திக்கிறது. தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து சேரும் நிதிகளை தராமல் அனைத்து திட்டங்களையும் முடக்கி போடும் பாசிச ஆட்சியை மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படாமல் தோல்வியை சந்தித்து உள்ளது. இதுவரை மோடி ஆட்சிக்கு வந்து, மசோதாவை நிறைவேற்ற முடியாமல் தோற்ற முதல் மசோதா இந்த தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா தான். கவுண்டவுன் ஆரம்பித்துவிட்டது. இதுதான் தொடர போகிறது. இது போன்ற பல்வேறு கொடுமைகளை தமிழ்நாட்டிற்கு பாஜக செய்து வருகிறது. நாடாளுமன்றத்தில் 40 உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பியதன் காரணமாகவே இந்த மசோதா தடை செய்யப்பட்டது. இதே போல் சட்டமன்றத்திலும் பெருவாரியான உறுப்பினர்களை பொதுமக்களாகிய நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
இதனைதொடர்ந்து ராயபுரம் பகுதியில் ராயபுரம் திமுக வேட்பாளர் சுபேர்கனை ஆதரித்து முதல்வர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.அப்போது அவர் பேசிய அவர், "ராயபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோற்றவர் தான் மீண்டும் இந்த தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் நிற்கிறார். அவர் தோற்றபோது பாஜகவால் தான் நான் தோற்றேன், சிங்கமாக இருந்த நான் அசிங்கமாகி விட்டேன் என கூறினார். ஆனால் மீண்டும் பாஜகவின் ஆதரவோடு அதிமுக சார்பில் ஜெயக்குமார் போட்டியிடுகிறார். ஜெயக்குமார் அதிமுகவின் முகமூடியை போட்டுக்கொண்டு பிஜேபியின் சார்பில் ராயபுரம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். பாஜக அரசு பல்வேறு துரோகங்களை செய்து வருகிறது. பாஜக மும்மொழி கொள்கையை ஏற்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துகிறது" என்றார்.
இதனையடுத்து சென்னை பெரம்பூர் பகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகரை ஆதரித்து முதல்வர் வாக்கு சேகரித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "சென்னை மாநகராட்சியில் மேயராக இருந்த பொழுது பத்து மேம்பாலங்களை கட்டிய பெருமை எனக்கு உண்டு. இந்த ஆட்சிக்கு வந்தபின்பு சென்னை மாநகராட்சியில் 19 மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளது. உங்களோடு இருந்து உங்களுக்காக பணியாற்றுகிற உங்கள் வீட்டு ஊழியனாக, தொண்டனாக இருந்து பணியாற்றும் ஒருவர் வேண்டுமா? அல்லது ஏதோ எங்கேயோ இருந்து புதிதாக அரசியலுக்கு வந்து நாடகத்தை நடத்தும் ஒருவர் வேண்டுமா? நான் யாரையும் அரசியலில் தாக்கியோ விமர்சனம் செய்து பேசவோ விரும்பவில்லை. நான் யாரையும் எதிர்த்து மரியாதை இல்லாமல் தரக்குறைவாக பேசும் பழக்கம் எனக்கு இல்லை.
நாங்கள் ஆட்சியில் நிறைவேற்றிய திட்டங்களை வைத்து உங்களிடம் வாக்கு சேகரிக்க வந்துள்ளேன். தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்ட 90% திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும் 10% வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் ஒன்றிய அரசு நிதி வழங்காமல் இருப்பதால்தான். மெட்ரோ திட்டம் பாதியில் நிற்கிறது. இதற்கும் நிதி தர மறுக்கிறது ஒன்றிய அரசு" என்றார்.