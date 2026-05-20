கொடுத்த வாக்குறுதிகள் விரைந்து நிறைவேற்றப்படும் என முதலமைச்சர் வாக்குறுதி; பி.ஆர்.பாண்டியன் பேட்டி
விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி செய்வதற்கு முன்னதாக கடன் வசூல் நடவடிக்கையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் உறுதி அளித்துள்ளதாக பி.ஆர்.பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 20, 2026 at 7:44 PM IST
சென்னை: விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் விரைந்து நிறைவேற்றப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் வாக்குறுதி அளித்துள்ளதாக பி.ஆர்.பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் இன்று (மே 20) தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது 25 கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்துள்ளார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பி.ஆர்.பாண்டியன், "காவிரி, முல்லைப் பெரியாறு உள்ளிட்ட சட்டப் பிரச்சனைகளை நீதிமன்றம் மூலமாக அவசரக்காலத் தீர்வுக் காண்பதற்கு சட்ட வல்லுநர்கள் கொண்டக் குழு அமைக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தபோது காவிரி நடுவர் மன்றத்தில் தான் முறையிட வேண்டும்; நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது எனக்கூறி நீதிபதிகள் மறுத்துவிட்டனர்.
காவிரி நடுவர் மன்றம் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு இணையான அதிகாரத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட நிலையில் கீழ்பாசன விவசாயிகளின் அனுமதி இல்லாமல் கர்நாடகா அரசு புதிய அணைகளைக் கட்ட முடியாது என்ற தீர்ப்பு இருந்தும், மேகதாது அணையைக் கட்டுவதற்கு வரவுத்திட்ட அறிக்கையைத் தயாரிக்க உச்சநீதிமன்றம், கர்நாடாகாவிற்கு ஆதரவாகத் தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பது சட்ட விரோதமானது.
இதனை தடுத்து நிறுத்த மறுசீராய்வு மனுவை விரைந்து விசாரித்து உச்சநீதிமன்றம் தீர்வுக் காண வேண்டும்.கர்நாடகாவில் இருந்து உரிய தண்ணீரைப் பெற்று தர ஆணையம் முன்வர வேண்டும். வரும் ஜூன் 12- ஆம் தேதி 100 அடிக்கு மேல் தண்ணீர் நிரம்பிய பிறகு அணையைத் திறந்து பாசனத்திற்கு விடுவிக்க வேண்டும். மேட்டூர் அணை 100 அடிக்கு மேல் நிரம்பிய பிறகு வரும் ஜூன் 12- ஆம் தேதி அன்று பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து வைக்க வேண்டும்.
முல்லைப் பெரியாறு அணை 142 அடி அளவிற்கு தண்ணீர் நிரம்பிய பிறகு திறக்க வேண்டும், திமுக அரசு பொறுப்பேற்றது முதல் 136 அடியிலேயே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இதனால் மதுரை மண்டலத்திற்கு பாசன பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. பேபி அணையை 152 அடி கொள்ளளவாக உயர்த்துவதற்கு அவசரக்கால நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பனை, தென்னை மரங்களில் கள் இறக்கி விற்பனை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்.
விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி செய்வதற்கு முன்னதாக கடன் வசூல் நடவடிக்கையை நிறுத்த வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு தேர்தல் காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை அனைத்தும் நிறைவேற்ற விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நிதி நெருக்கடியில் தமிழ்நாடு அரசு சிக்கி இருப்பதால் அதற்கான உரிய காலம் அவகாசம் வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம் என முதலமைச்சரிடம் கூறினோம்.
அதற்கு பதில் அளித்த முதலமைச்சர், அதிகாரிகள் தான் நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு கால அவகாசம் கேட்டுள்ளார்களே தவிர, நான் அவகாசம் கோரவில்லை. எனவே கொடுத்த வாக்குறுதிகள் விரைந்து நிறைவேற்றப்படும். கடன் வசூல் நடவடிக்கை நிறுத்தி வைப்பது குறித்து விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்." என பி.ஆர்.பாண்டியன் கூறினார்.